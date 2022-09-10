Вулиці Ужгорода пішли під воду (фото) [ Редагувати ]
В Ужгороді низку вулиць підтопило через зливу. Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники вже розпочали ліквідацію наслідків негоди.
У Закарпатській області рятувальники разом з комунальниками ліквідовують наслідки негоди. В результаті зливового дощу в Ужгороді спостерігаються локальні підтоплення низових ділянок проїжджої частини доріг.
У відомстві розповіли, що комунальними службами міста проводяться роботи з розчищення систем водовідведення. Тим часом підрозділами ДСНС проводяться роботи з відкачування води.
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