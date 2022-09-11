Президент України Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува та завершити її до 8 грудня. Про це він сказав у зверненні до українців.

У розвитку вчорашніх домовленостей із главою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду з питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені та зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею.

При цьому український лідер зазначив, що постачання електроенергії в Польщу стане можливим "за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією".

Президент також зазначив, що доручив Кабміну терміново відправити до Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля.

У свою чергу глава українського уряду в Telegram-каналі зазначив, що роботи з реконструкції лінії електропередачі від Хмельницької АЕС ведуться в прискореному режимі.

Планували закінчити до 14 грудня, але завдяки прискоренню робіт можемо завершити тиждень раніше. Це дозволить експортувати до Польщі додатково до 1000 МВт. Зі свого боку просимо Польщу сприяти розширенню експортних квот у рамках ENTSO-Е.

Крім того, додав Шмигаль, Україна також готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі.

На доручення президента України, на прохання польської сторони, Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Йдеться про 100 тис. тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам.

Шмигаль уточнив, що запаси вугілля на складах українських електростанцій становлять майже 2 млн тонн, що в 2,5 рази більше, ніж рік тому.

Тому готові підставити плече підтримки нашим польським друзям.

Відомо, що Польща звернулася до України із проханням про постачання електроенергії.

