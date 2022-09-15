Велика Британія прощається із Її Величністю Єлизаветою Другою. Труна із королевою зараз виставлена у будинку парламенту у Лондоні й прийти до неї можуть усі охочі. Щоправда, перед цим доводиться постояти годин десять-дванадцять у черзі.

Як усе відбувається - на власні очі побачила в Лондоні наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Навіть глибокої ночі охочих попрощатися з Її Величністю - тисячі. Ця черга розтягнулася на чотири кілометри - від будинку парламенту й аж до Лондонського моста. Щоби якомога більше людей встигло віддати шану королеві - Вестмінстерська зала буде відкритою 24 години на добу аж до понеділка.

Ця черга почала формуватися ще за дві доби до самої події. Люди ночували під дощем, аби першими потрапити до старовинної зали, де лежатиме тіло Її Величності королеви.

Сюзанн Говелл, мешканка Сюррея:

Це така велична подія, я з радістю провела тут ніч, і готова ще одну. Королева правила 70 років, служила людям, а ми лише витратили один день, це така дрібниця.

Патрісія Кінг, мешканка Норфолка:

Я хотіла прийти сюди незважаючи ні на що, бо вважаю, що королева була чудовою жінкою, вона дбала про інших. Такі бувають лише раз на трильйон мільйонів років.

Лише подивіться на довжину цієї черги. Щоби уникнути непорозумінь та хитрощів - кожен новоприбулий отримує кольоровий браслет із номером. Він дозволяє відлучитися на певний час - купити поїсти чи сходити в туалет, але піти відпочити додому - не вийде. Так само не вийде і посидіти. Черга буде, хоч і дуже повільно, але постійно рухатися. Лондонська влада очікує, що людський потік може розтягнутися на 15 кілометрів.

Садік Хан, мер Лондона:

У наступні кілька днів ми очікуємо кілька сотень тисяч людей особисто віддадуть шану Її Величності королеві. Серед них і прем'єр-міністри, і президенти, і члени королівської родини, люди з усього світу приїдуть, щоби віддати шану.

А все заради того, щоби на кілька хвилин опинитися в одній залі із Її Величністю. Тут не можна ані фотографуватися, ані затримуватися. Швидкий поклін і черга йде далі. Тим не менше, для багатьох це дуже хвилюючий момент. Люди витирають сльози й шепотять слова вдячності.

Пола Ніклінсон, мешканка Лондона:

Я мусила бути тут особисто. Це був мій момент… це була моя королева, ось що важливо. Можна писати листи зі співчуттями, і багато хто так і зробить, але для мене це було моє особисте "прощавайте".

Труна з тілом королеви виставлена на підвищенні. Вона вкрита королівським штандартом Великої Британії - це офіційний стяг монарха. На ньому вінок з квітів, дорогоцінна корона Британської імперії, символи монаршої влади - скіпетр і держава. Варту несуть придворні кавалеристи, а також офіцери почесного корпусу - тілоохоронці монарха.

До будинку парламенту труну королеви привезли з її офіційної резиденції - Букінгемського палацу. Катафалк супроводжували четверо дітей Її Величності, зокрема і новий король Чарльз Третій, а також внуки - принци Вільям та Гаррі.

До 6:30 ранку понеділка за місцевим часом, люди зможуть прийти й попрощатися з монархинею. Далі - труну перемістять в історичну будівлю неподалік - Вестмінстерське Абатство. Саме там відбудеться похорон Її Величності. На службі чекають близько півтисячі очільників країн, серед запрошених немає російського та білоруського президентів.