У поля знову вийшла техніка. Аграрії продовжують тримати свій фронт. На Дніпропетровщині вже засіяли майже 200 гектарів озимини. Хоча фермери й кажуть, цього року вимушені скорочувати площі, бо ціна на паливо занадто висока, а стабільного ринку збуту й досі немає.

До чого готуються фермери? Дивіться далі.

На поля Дніпропетровщини знову вийшла важка техніка - трактори та комбайни. Аграрії продовжують ламати плани ворога і роблять усе, аби українці попри війну, були з власним хлібом. Віталій, у полях працює змолоду, йде слідами діда та батька. Каже, сьогодні як ніколи розуміє цінність його роботи.

Віталій, тракторист:

Відповідальність росте, тому що розумієш - в тяжкі такі часи ти не тільки для підприємства, для всієї держави вирощуєш хліб. Якщо ми не будемо працювати, то кому ж працювати?

Віталій працює на агропідприємстві в Новомосковському районі. Тут вже завершили культивацію ріллі й приступили до посівів озимої пшениці.

Віталій, тракторист:

Хлопці виконують свою роботу на фронті, ми тут виконуємо свою роботу. Щоб було в державі принаймні хліб.

Пшеницю почали сіяти трохи раніше ніж зазвичай. Аби до морозів сходи підросли та набралися сил, розповідає голова агропідприємства. Каже, погодні умови сприяють, волога є. Планують посіяти ще трохи озимого ячменю.

Валерій, голова агропідприємства:

Можливо, ще подивимось по погодним умовам, можливо посіємо ще трохи озимого ячменя. Зовсім не багато. Ячмінь, не дуже востребована культура в цьому році. Тому якщо і будемо сіяти, то зовсім, зовсім не багато.

Щоправда, зізнається, посівні площі цього року - зменшили. Ціна на паливо та добрива лише зростає, а стабільного ринку збуту і досі немає.

Валерій, голова агропідприємства:

Дорого. От можете самі порахувати, одні тільки добрива, я їх купляв по 37 тисяч тонна. 120 кг - це чотири тисячі на гектар, це одні тільки добрива. Насіння, зарплати, техніка, солярка. Плануємо засіяти менше ніж минулого року, зв'язано це з тим, що зараз у нас в Україні, ну і зокрема в нашій області, лишок зерна. Дуже багато зерна, його важко продати. Тому трошки будемо менше сіяти.

В цілому на Дніпропетровщині вже засіяли приблизно 200 гектарів озимих. Майже завершили сіяти ріпак. На черзі пшениця та жито.

Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Аграрії Дніпропетровщини продовжують боронити продовольчий фронт. Попри війну та усі складнощі. Виростили та зібрали ранні зернові. Нині у полях сіють озимі. Це основа майбутнього врожаю. В полях наразі працює техніка, працюють агрономи, працюють трактористи.

Завершити посівну сільгоспвиробники планують в середині жовтня. Засіють озиминою понад 700 тисяч гектарів.