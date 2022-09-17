У Туреччині стався потужний землетрус [ Редагувати ]
У п'ятницю ввечері, 16 вересня, у турецькій провінції Ерзурум стався потужний землетрус. Про це повідомляє Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
Магнітуда сягнула 4,9 бала за шкалою Ріхтера.
Епіцентр підземних поштовхів був у районі Чат на глибині 15 км.
Землетрус зафіксували о 23:30 за місцевим часом (однаковий з київським). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.
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