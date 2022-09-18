В окупованому Криму невідомий спалив чоловік спалив два автомобілі у селищі Коктебель.

Російські Telegram-канали повідомили, що згоріли позашляховик Land Rover і гольф-кар, які належали російському пропагандисту дмитру кисельову.

Підпал стався у ніч проти 17 вересня. Відчайдух потрапив на камери відеоспостереження. Його обличчя було приховано медичною маскою, а на ногах були бахіли. Його шукає поліція.

За версією слідства, палій знав, що автомобілі належать одіозному пропагандисту, оскільки вони були припарковані поруч з його віллою.

Нагадаємо, у березні Державне бюро розслідувань оголосило про підозру російським пропагандистам дмитру кисельову та ользі скабєєвій.