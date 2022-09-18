Пропагадисту кисельову спалили машини в Коктебелі (фото, відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму невідомий спалив чоловік спалив два автомобілі у селищі Коктебель.
Російські Telegram-канали повідомили, що згоріли позашляховик Land Rover і гольф-кар, які належали російському пропагандисту дмитру кисельову.
Підпал стався у ніч проти 17 вересня. Відчайдух потрапив на камери відеоспостереження. Його обличчя було приховано медичною маскою, а на ногах були бахіли. Його шукає поліція.
За версією слідства, палій знав, що автомобілі належать одіозному пропагандисту, оскільки вони були припарковані поруч з його віллою.
Нагадаємо, у березні Державне бюро розслідувань оголосило про підозру російським пропагандистам дмитру кисельову та ользі скабєєвій.
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