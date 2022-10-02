Попереду Кремінна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Українські військові звільнили від рашистів Лиман. Над містом знову майорить синьо-жовтий прапор. А дорога втечі росіян з міста всіяна розбитою технікою та трупами окупантів. Усе, що відомо натепер про ситуацію в Лимані зібрала моя колега Ірина Баглай. Її матеріал - далі.

Остались считанные месяцы мы станем российской федерацией.

Так колаборанти у Лимані казали влітку.

А так їм відповіли Збройні Сили України.

Лиман. Все буде Україна!

І доби не минуло від того фарсу у кремлі, де зрадники-колаборанти підписали псевдодоговори із путіним про анексію чотирьох українських областей, зокрема, і Донецької, а російська армія учергове накивала п'ятами під натиском ЗСУ. Цього разу тікали з Лиману.

Втекли ті, хто ще встигав. А решта робили останній дзвінок додому.

Мы в кольце, Люб, нам пи*да скоро - нам сказали, что вы там держитесь - у вас приказ на смерть, да - Люб я просто позвонил попрощаться. Люб, позвонил.... тут пи**ец короче полный.

За кілька днів нашим військовим вдалося зімкнути коло навколо Лиману і взяти під контроль єдиний прохід через Зарічне. Цією стежкою на вкрадених у жителів Лиману автівках армія мародерів намагалася виходити з оточення. На той момент у Лимані було кількатисячне угрупування російських військ.

Наибольшая цифра - пять с половиной. Наименьшая - две с половиной. Там подразделение 20 российской армии, там БАРС, мобики, по системе БАРС, которые добровольно записались в мирное время. Что-то типа резервистов первой очереди и там подразделение 2 армейского корпуса так называемой "армии ЛНР".

Цього разу у кремлі не стали витримувати тижневу паузу й одразу визнали: Лиман - це Україна. Та традиційно поразку прикрили поясненням - вийшли на кращі рубежі. Щоправда, пересічні росіяни у соцмережах не добирали слів. І відповідальних за втечу називали - керівництво рф та армії. Зрадили, розкрали, боягузи - у дефініціях не скупились. Та дорікали декоративним святкуванням у москві фальшивих перемог. Бо поки у кремлі знімали парадну картинку на відео - російську армію українське військо кришило на виході з Лиману. Одна з колон відступу - так і лишилася на дорозі.

Тут говорят 200 заминированные лежат.

"Розжалувати до рядового, змивати сором кров'ю" - так командувач тіктоківських військ більше відомий як "дон-кадиров" пройшовся по командувачу центрального військового корпусу генералу Лапіну. Саме він керував російським угрупуванням у Лимані. Улюбленець путіна, якому той вручив золоту зірку за Лисичанськ, просто кинув свої війська і втік до Луганська. Бездар і боягуз, якого прикривають Герасимов і Генштаб - не на жарт у своєму пості розпалився у викривательстві кадиров. Що батьківщина кинула їх, як гарматне м'ясо, самі російські військові - як ось цей, якому вдалося втекти - казали вже у Кремінній.

Все, пи**ошеньки, вон пацаны сейчас встретили, они последние. Впереди никого нет. Ни 208, ни 108... пи**расы. Не наши пи**расы. Все знают где эти пи*оры сидят.

Кремінна - це вже Луганська область. І звільнивши Лиман, українська армія отримала вигідні вогневі рубежі.

Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ:

Це шлях на український Донбас, на Сватове, на Сєвєродонецьк, це кращі наші позиції для наших дій. Неймовірно важливе питання - це морально-психологічне, коли лідер агресора оголошує про анексію, звільнення цих територій підвищує наш дух і принижує їх.

Нині українські підрозділи зачищають Лиман від залишків орди.

А тим, хто хоче врятувати своє життя - дають останній шанс.

Дальнейшее сопротивление не имеет смысла, вы окружены. Для того, чтобы сдаться вам необходимо выйти на ближайшую дорогу и сложить оружие. Помните, своей власти вы не нужны, для них вы пушечное мясо.

У пабліках колаборантів та росіян - паніка. А українські військові зривають триколорні ганчірки.

А обмінний фонд, що назбирали наші військові - вже демонструє результати оперативного перевиховання.

Слава Украине. - Чий Крим? - Украины.

І з головної площі звільненого Лиману українські військові нагадали тим росіянам, хто ще не склав зброю: