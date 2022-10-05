На Луганщині росіяни панічно мінують міста [ Редагувати ]
На Луганщині росіяни панічно мінують міста, які поки що лишаються під їхнім контролем. Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі. Як приклад - їхні колеги - невдахи, що втекли з-під Лиману й вже п'яту добу тупцюють залишками батальйону біля Щастя.
Тим часом на звільнених територіях Донеччини тривають стабілізаційні заходи. Людям надають гуманітарну допомогу. І повертають життя. Та, попри панічні настрої, ворог подекуди намагається атакувати. І систематично обстрілює вільні міста. Як минула доба на Донбасі - далі.
В окупованій Кремінній рашисти готуються до наступу наших захисників. Мінують усе довкола. І отримують партії "гарматного м'яса".
За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:
У Кремінній зник мобільний зв'язок. Чому? Мабуть, окупанти остерігаються співпраці жителів зі ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині.
У Сватовому - теж переполох. Цивільним загарбники радять самотужки виїжджати з міста.
Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:
Ті всі вояки - вони розуміють, що контрнаступ просто не минучий. Вони розуміють, що їх просто розбивають. Тому те, що намагаються зараз зробити - це максимально замінувати все… Всі дороги, всі будівлі.
У Щасті тим часом вже п'яту добу тупочуться на місці мобілізовані з так званої ЛНР, що втекли з Лиману. Скаржаться, ниють і сваряться. Бо додому їм шлях закритий.
Выходили из окружения с большими потерями личного состава, боекомплекта. Вещей. Со всего батальйона осталось 193 человека…. И все 193 человека стоят на обочине. Потому что высшее руководство далее в расположение никого не пускает.
Повторяю. Ни в коем случае не заезжаем колесами на обочину!
У нещодавно звільнених населених пунктах Донеччини тривають стабілізаційні заходи.
Ось, що за собою залишає російська армія, коли накиває п'ятами.
У деокупованих селах - суцільні руїни.
Це - центр села, воно зруйноване майже повністю. Жителів залишилися одиниці. До 100 або до 70 осіб. Зараз поліцейські встановлюють тих, кому потрібна допомога і також тих осіб, які могли співпрацювати з окупаційними силами.
Попри розбиті домівки, місцеві не хочуть нікуди їхати.
На евакуацію никто? Все будут тут? Или есть желающие? - Та ну? Война закончилась! Какая эвакуация? - Ну война еще не закончилась…. - щас будем стеклить… Власть установилась.
Спасибо, Господи! Бог в помощь вам! - берегите себя!
Людям видають гуманітарну допомогу.
Люди дуже знаходяться у тяжкому стані, багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато….і з приводу зруйнованого житла, і з приводу - нема речей… Тому щас буде установлена влада, буде знаходитися тут староста. І всі питання будуть бистро вирішуватися.
Та попри втрати й відступ, рашисти не покинули загарбницьких планів на інших рубежах Донеччини. Це Краматорськ, напередодні ворожа ракета впала на приватний сектор. Поранено жінку.
Це вирва від однієї ракети.
А це Бахмут. Тут систематично прилітає.
Это вот - прямо центр города… и воронка… воронка то ли от полутонной бомбы, то ли тонник….не понятно.. Город абсолютно пустой. Слышны звуки боев…
Бахмут ворогу як кістка посеред горла.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.
Триває евакуація цивільних. Людей закликають виїжджати з Донеччини до більш безпечних регіонів.
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