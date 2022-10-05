На Луганщині росіяни панічно мінують міста, які поки що лишаються під їхнім контролем. Кремінна та Сватове. Там рашисти хочуть стримати наступи наших захисників. Та у власну вдачу, певне, не вірять і самі. Як приклад - їхні колеги - невдахи, що втекли з-під Лиману й вже п'яту добу тупцюють залишками батальйону біля Щастя.

Тим часом на звільнених територіях Донеччини тривають стабілізаційні заходи. Людям надають гуманітарну допомогу. І повертають життя. Та, попри панічні настрої, ворог подекуди намагається атакувати. І систематично обстрілює вільні міста. Як минула доба на Донбасі - далі.

В окупованій Кремінній рашисти готуються до наступу наших захисників. Мінують усе довкола. І отримують партії "гарматного м'яса".

За інформацією Луганської обласної військової адміністрації:

У Кремінній зник мобільний зв'язок. Чому? Мабуть, окупанти остерігаються співпраці жителів зі ЗСУ та поширення панічних настроїв на Луганщині.

У Сватовому - теж переполох. Цивільним загарбники радять самотужки виїжджати з міста.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Ті всі вояки - вони розуміють, що контрнаступ просто не минучий. Вони розуміють, що їх просто розбивають. Тому те, що намагаються зараз зробити - це максимально замінувати все… Всі дороги, всі будівлі.

У Щасті тим часом вже п'яту добу тупочуться на місці мобілізовані з так званої ЛНР, що втекли з Лиману. Скаржаться, ниють і сваряться. Бо додому їм шлях закритий.

Выходили из окружения с большими потерями личного состава, боекомплекта. Вещей. Со всего батальйона осталось 193 человека…. И все 193 человека стоят на обочине. Потому что высшее руководство далее в расположение никого не пускает.

Повторяю. Ни в коем случае не заезжаем колесами на обочину!

У нещодавно звільнених населених пунктах Донеччини тривають стабілізаційні заходи.

Ось, що за собою залишає російська армія, коли накиває п'ятами.

У деокупованих селах - суцільні руїни.

Це - центр села, воно зруйноване майже повністю. Жителів залишилися одиниці. До 100 або до 70 осіб. Зараз поліцейські встановлюють тих, кому потрібна допомога і також тих осіб, які могли співпрацювати з окупаційними силами.

Попри розбиті домівки, місцеві не хочуть нікуди їхати.

На евакуацію никто? Все будут тут? Или есть желающие? - Та ну? Война закончилась! Какая эвакуация? - Ну война еще не закончилась…. - щас будем стеклить… Власть установилась.

Спасибо, Господи! Бог в помощь вам! - берегите себя!

Людям видають гуманітарну допомогу.

Люди дуже знаходяться у тяжкому стані, багато в населеному пункті руйнувань, тому звернень дуже багато….і з приводу зруйнованого житла, і з приводу - нема речей… Тому щас буде установлена влада, буде знаходитися тут староста. І всі питання будуть бистро вирішуватися.

Та попри втрати й відступ, рашисти не покинули загарбницьких планів на інших рубежах Донеччини. Це Краматорськ, напередодні ворожа ракета впала на приватний сектор. Поранено жінку.

Це вирва від однієї ракети.

А це Бахмут. Тут систематично прилітає.

Это вот - прямо центр города… и воронка… воронка то ли от полутонной бомбы, то ли тонник….не понятно.. Город абсолютно пустой. Слышны звуки боев…

Бахмут ворогу як кістка посеред горла.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Триває евакуація цивільних. Людей закликають виїжджати з Донеччини до більш безпечних регіонів.