Сім населених пунктів звільнили українські військові на Луганщині. Деокупація триває від Лиману в бік Сватового. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Каже, назви звільнених населених пунктів поки не називають навмисно, аби не накликати на села і міста посилений ворожий обстріл.

Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Сергій Вендін.

Яскрава бавовна розквітла вночі в окупованому Іловайську.

О, Боже, что это? Тут такое произошло. Горит что-то.

Рвонув вантажний потяг на залізниці. Палало до самого ранку.

Часов в 12 ночи произошли бабахи. Когда чуть-чуть затихло вышли, и полыхали наши резервуары с дизельным топливом.

Горить-палає і в Донецьку. Подейкують, що то коптять ковбасу.

Это горят склады ниже колбасного.

А у Маріуполі партизани самі дали сірники недолугим окупантам. Ті й підпалили своє тимчасове житло.

Північніше, "рюзькє золдатен" б'ються головою об Бахмут. Місто зазнало масованого обстрілу. Загарбники знищують приватні та багатоквартирні будинки.

У Бахмуті загинула одна людина, сім зазнали поранень. В місті пошкоджено шість приватних будинків і три багатоповерхових, дитсадок, спорткомплекс, розважальний заклад та адміністративну будівлю.

Павло Кириленко, керівник Донецької обласної військової адміністрації:

Ракетними та артилерійськими обстрілами окупанти руйнують будинки мирних жителів Торецька, Костянтинівки та Соледару. В Кураховому рашисти вгатили з "Ураганів" по будинку, мешканці якого тривалий час відмовлялися евакуйовуватися. Тут жило 20 людей.

Будинок загорівся, провалило декілька поверхів влучанням. Тут загинула цивільна особа, постраждали були діти та інші цивільні. Людину яка загинула тут намагались відкопати близько двох діб.

Влада регіону вкотре закликає людей негайно евакуйовуватися.

Ми всі в погрєбах голодні, холодні п'ять місяців сиділи. Щоб він проклятий Кирило з хрестом у погребі стояв п'ять місяців голодний, як вони з нас поіздєвалися.

Тим часом до деокупованого Лимана повернулися українські правоохоронці. У місті документують злочини рашистів, проводять розмінування

Дмитро Петров, заступник керівника відділу ГУНП у Донецькій обл.:

Перш за все ми допомагаємо громадянам роздаючи гуманітарну допомогу. Також поліція Донеччини проводить як виявлення місць, які заміновані, так і місць поховання громадян, які загинули внаслідок артилерійських обстрілів. Також ми виявляємо певну кількість вбитих військовослужбовців російської федерації.

На Луганщині окупанти тікають - звільнено шість населених пунктів. Із собою професійні мародери тягнуть сучасне обладнання шкіл та лікарень, спалюють архіви власних злочинів. Втікачі з армії так званої ЛНР закріпилися на теплотрасі у Щасті. Тут вони облаштували наметове містечко. І навіть родини позабирали.

Наметове містечко невдовзі чекатиме чергова передислокація. Не краще складається життя й простих людей в тимчасово окупованих містах. Це Сєверодонецьк. Окупанти лише обіцяють усе відновити. Та місцеві й досі гріють чайники на багатті.

Вот так у нас начинается утро. У нас будет горячий чаек с утра. Ура.

Вочевидь, на рфії досі не визначилися, з якого міста починати відбудову. Тому обіцяють і оглядаються - чи далеко українські військові, чи є час утекти?