російське окупаційне військо продовжує вести повномасштабну війну проти України. Наразі ворог зосереджений на веденні наступу на Бахмутському й Авдіївському напрямках, однак ЗСУ відбивають російські атаки, недопускаючи зриву контрнаступальних дій Сил оборони.

Про це повідомили в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 жовтня.

Ворог намагається утримувати тимчасово захоплені території, зривати наступальні дії українських захисників, обстрілювати позиції Сил оборони, вести повітряну розвідку. Також російські окупанти продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони й звичаї війни, скоюючи воєнні злочини: удари по критичній інфраструктурі та житлових кварталах.

"Так, протягом минулої доби окупанти завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок цього, за минулу добу, постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 30 населених пунктів. Серед них - Запоріжжя, Слов’янськ, Новобахмутівка, Сіверськ, Білогорівка, Нікополь та Благодатівка. Для ударів по Запоріжжю противник використав сім зенітних керованих ракет. Вкотре постраждала критична інфраструктура міста і помешкання мирних цивільних громадян", - додали в Генштабі.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 24 удари. Вже підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 зенітних ракетних комплексів противника. При цьому українські підрозділи ППЛ за попередню добу збили 1 літак Су-25, 3 БпЛА та 3 керованих авіаційних ракети Х-59.