У Києві зранку 10 жовтня пролунав ще один потужний вибух. Це, за словами очевидців, вже 5.

Як повідомляють мешканці столиці, вибух було чути на лівому березі Києва.

Ззаначимо, що у місті на області оголошена повтіряна тривога.

Ракетна атака Києва 10 жовтня

Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав він у себе в Телеграм.

У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.

За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.