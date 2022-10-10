У Києві пролунали ще кілька потужних вибухів [ Редагувати ]
У Києві зранку 10 жовтня пролунав ще один потужний вибух. Це, за словами очевидців, вже 5.
Як повідомляють мешканці столиці, вибух було чути на лівому березі Києва.
Ззаначимо, що у місті на області оголошена повтіряна тривога.
Ракетна атака Києва 10 жовтня
Зранку 10 жовтня у Шевченківському районі Києва пролунало кілька вибухів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Всі служби слідують на місця. Деталі згодом", - написав він у себе в Телеграм.
У результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені, повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.
За словами очевидців, на місці прильоту горять цивільні автомобілі посеред дороги.
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