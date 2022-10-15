Є прогрес щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС - Гроссі [ Редагувати ]
Українським інженерам вдалося відновити резервне живлення Запорізької атомної електростанції. За останні дні ЗАЕС двічі втрачала доступ до зовнішньої електромережі. Тим часом генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про просування в консультаціях щодо створення безпекової зони навколо ЗАЕС. Більше про це - у нашому матеріалі.
Прогрес у захисті Запорізької АЕС. Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про поступ у створенні захисної зони навколо надважливого енергооб'єкту.
Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту.
Росіяни окупували Запорізьку АЕС четвертого березня. А з початку серпня почали інтенсивно її обстрілювати. Заклики вивести війська з території ядерного об'єкта - в росії відкинули. Окупанти цинічно заявили, що нібито мають "захищати" ЗАЕС від "провокацій". Самі ж обстрілювали станцію, звинувачуючи Україну. Через ядерний тероризм росіян наприкінці серпня сталося перше в історії повне відключення ЗАЕС від енергомережі. А на початку жовтня російський диктатор путін підписав папірець, за яким захоплена окупантами Запорізька АЕС начебто буде віддано росії. У МАГАТЕ заявили: продовжуватимуть вважати ЗАЕС - українською, попри заяви кремля. Та водночас розпочинають консультації щодо створення безпечної ядерної зони навколо об'єкту. Задля цього очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі і вирушив до москви, попередньо узгодивши свій візит до російського диктатора із Києвом. Та встигши посидіти в укритті під час обстрілів росіянами української столиці.
Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ:
У нас є питання, пов'язані з ядерною безпекою, зокрема із Запорізькою АЕС. Як ви знаєте, я докладаю зусиль, щоб спробувати уникнути ядерної аварії, яка може бути дуже згубною загалом - і, зокрема, для регіону.
Очільник країни-агресора традиційно вдавав миролюбство.
Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям удасться всю риторику на этот счет снижать, приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности и сотрудничества, не смотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене.
При цьому кремлівські пропагандисти продовжували закликати до знищення української інфраструктури. Ось - промова штампувальниці фейкових новин. Її вона видала того ж дня, коли путін розводився про "зниження атомної риторики".
маргарита симон'ян:
А на Украине на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет Лэпов, Аэс там еще есть, правда? Узлы, много разной всякой инфраструктуры, которая в принципе может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго, и ему будет уже не до этого.
Саме такі заяви доводять: росія - це держава терорист. І все більше країн світу це розуміють. Раніше голова комітету оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд заявляв, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на ЗАЕС - якщо вона станеться - має бути сприйнята Заходом як напад на держави НАТО.
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