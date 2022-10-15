Золоті яйця: чому "найкращий сніданок" стрімко дорожчає? [ Редагувати ]
Золоті яйця! Один із найпопулярніших товарів продуктового кошика українців - б'є цінові рекорди. Чому звичайні курячі яйця - стають делікатесом. І чи підскочить вартість десятка за сотню гривень? Огляд цін у різних регіонах і прогнози фахівців зібрали наші кореспонденти.
Шістдесят! - Шістдесят?!
Ринок у Кропивницькому. Іван Іванович приїжджає сюди щодня. З власного господарства у селі Клинці - везе городину й домашні яйця.
Іван, продавець:
У мене заказ уже наперед, знаєте скоко заказов, у мене на сьогодні заказ. Каждий день яйця, у мене 30 почти курей вдома.
Прогодувати таке господарство, зізнається чоловік, - справа не з дешевих. Звідси й ціна - шістдесят гривень за десяток.
Іван, продавець:
Ну как ви хотіли, все, все дорожає. Я ж не только зерно, і макуху даю мішаю, камень білий, на траві ходять, де черв'ячок, де комашка.
Покупці від таких цінників хапаються за голову!
Це що таке? На 2700 можна купить яйця? - На 2700, а я як проробила дояркою я 2300 получаю.
Люди зізнаються: перша думка - як зекономити за таких високих цін і таких низьких зарплат.
Марія, жителька Кропивницького:
Купую 5 яєць, тільки так, оладушки там, що таке в першу чергу. П'ять яєць на тиждень, сім'я - дві людини.
Альбіна Пуйда, продавчиня:
Краще з'їсти одне велике, ніж два маленькі.
Свої рецепти економії вигадують і у Києві. Ціни на курячі яйця тут теж стрімко ростуть!
Ніна Коломієць, кореспондентка:
На ринку у столиці вартість десятка курячих яєць стартує від 55 грн. І це не межа, попереджають продавці. При тому, що з початку осені ціни у цьому відділі змінювали вже шість разів.
За цей час товар подорожчав - щонайменше на третину.
Альбіна Пуйда, продавчиня:
Великі яйця відбірні, гулівери, стоїли 45 грн, на початку вересня, на даний момент - 62-63.
Восени ціни на курячі яйця щороку йдуть угору, пояснюють фахівці галузі. Що ближче до холодів, то кури несуться гірше. Цього року до традиційних сезонних факторів - додалися бойові дії.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:
Перш за все, війна. Коли у нас частина територій окупована, а на цій частині території - близько 17% вироблялося промислових яєць.
Деякі птахофабрики поблизу лінії фронту - зазнали руйнувань під час рашистських обстрілів і змушені були згорнути виробництво. Тим, хто все ж продовжив роботу, - часто не було навіть просто куди збувати продукцію. Логістичні ланцюги знищені та й пропозиція - перевищувала попит, адже чимало покупців - переїхали до безпечніших місць.
Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України":
Ціна виробника в березні опускалася до 6-8 грн. Це втричі нижче, ніж собівартість. Відповідно, збитковість ця виробництва - не давала виробникам і відновити своє поголів'я, і заробити кошти, щоб годувати поголів'я.
А ось вигодувати нових курчат - нині не дешево, нарікають птахівники. З відкриттям зернових коридорів з України - ціни на корми на внутрішньому стали зростати. До цього додалося - знецінення гривні відносно світових валют.
Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України":
Зі зміною курсу національної валюти - та ж сама історія, відбувається збільшення витрат виробників як мінімум на 25%, з початку серпня місяця.
Усі ці фактори й штовхають ціни на курячі яйця вгору.
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:
Ще може бути невеличка хвиля підняття - до січня місяця. Плюс треба розуміти, що ціни на електроносії для промислових виробників - вони в кілька разів дорожчі від фізичних людей, які потребують електроенергію. Для родини коштує 1 кВт - близько 1 грн, а для промислових виробників - близько 5 грн. Відповідно, все це закладається в собівартість виробництва.
Ймовірне подешевшання курячих яєць - експерти прогнозують ближче до весни. Тоді потеплішає, збільшиться сонячний день, і кури знову нестимуться краще.
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