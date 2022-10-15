Шанси на виживання: поради, які знадобляться під час екстремальних ситуацій

Як діяти в разі чергової атаки ворожих ракет? Як збільшити шанси на виживання? Всі поради, які можуть стати в пригоді - зібрала Ярина Марків. Нехай вони нікому з нас не знадобляться, але знати, що робити нам все ж таки треба вивчити.