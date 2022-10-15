Товариство українців у Швейцарії провело акцію "Війна світів" [ Редагувати ]
"Війна світів" у Женеві. У Швейцарії відбулась акція на підтримку України. Участь в ній взяли наші музиканти - гурт "Танок на майдані Конго", а також товариство українців у Швейцарії. Президентка Женевського осередку Українського товариства у Швейцарії Інна Ахтирська вийшла на зв'язок зі студією, щоб розповісти більше про цю подію.
по темі
Село межує з тимчасово окупованою Херсонщиною. І обстріли там постійні. Як виживають місцеві і чому не виїжджають? Олена Мендалюк розпитувала.
У Сватове підвозять техніку. Місцеві все це фільмують і викладають у мережу. Впевнені: ЗСУ знають, що з цим робити.
Людей там закликають не вмикати потужні прилади без потреби. Бо кожен заощаджений кіловат йде на підтримку роботи лікарень, громадського транспорту та іншої критичної інфраструктури.
Зараз комунальники ведуть відновлювальні роботи. Допомагають постраждалим із ремонтом і небайдужі. В одному з сіл побував Михайло Манилюк.
Масована ракетна атака 10 жовтня - майже не вплинула на ситуацію на кордоні. Якщо після перших ударів у лютому українці буквально штурмували державну межу, шукаючи прихистку в сусідніх країнах, то зараз паніки немає.
Як діяти в разі чергової атаки ворожих ракет? Як збільшити шанси на виживання? Всі поради, які можуть стати в пригоді - зібрала Ярина Марків. Нехай вони нікому з нас не знадобляться, але знати, що робити нам все ж таки треба вивчити.