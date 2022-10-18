Через 10 днів після вибуху на Кримському мосту ми досі не знаємо, що ж саме сталося. Чи була це операція українських спецслужб, чи внутрішні розбірки росіян, чи взагалі випадковість?

Західні військові експерти досі дискутують з приводу версій вибуху. Їхні думки збирала наша спеціальна кореспондентка у Великій Британії Світлана Чернецька.

Західні аналітики досі не дійшли згоди щодо того, що ж сталося на Кримському мосту. Київ так і не взяв відповідальності за цю атаку і говорить про внутрішні розбірки між воєнними та силовими відомствами рф. А москва звітує, що знайшла український слід і вже арештувала вісьмох чоловіків, начебто причетних до перевезення вибухового вантажу.

Російський виклад подій не надто переконливий для західних експертів. Розбіжності навіть у таких дрібницях, як фотографії з перевірки вантажівки. На рентгенівській світлині зникла одна вісь з колесами та рамою. Втім, хоча західні аналітики москві віри не ймуть, схиляються до того, що причиною вибуху таки став вміст вантажівки. Версію щодо авіаційної зброї відкинули через відсутність очевидних осколочних пошкоджень на дорожному полотні.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Все-таки виглядає на те, що це була вантажівка. Абсолютно не виглядає, що причина вибуху була під мостом, бо не було шлейфу, не було пошкодження під дорожнім покриттям, немає жодних ознак, які б вказували на те, що вибух відбувся знизу. І враховуючи тип ушкоджень та розміри, то виглядає, що у вантажівці була вибухівка військового класу, можливо, зокрема і терміт, який би поширив тепловий ефект, щоби здетонувати поїзд теж. Щільність вибуху, тип диму не відповідають тим, які б ми очікували від нітрату амонію чи якоїсь домашньо зробленої бомби з добрива. Це була вибухівка військового класу, високої якості, добре спланована і добре виконана операція.

Але якщо щодо самої природи вибуху західні експерти більш-менш дійшли згоди, то хто ж за ним стоїть - залишається питанням дискусійним. Точно зрозуміло, що це не атака ентузіастів-добровольців, це чітко спланована військова операція. Але от її замовником могла бути і росія, каже британський експерт із військової логістики Тім Кросс. Він наполягає, що не варто відкидати і версію випадковості, чи то радше помилки. Російський слід пояснив би і як фура непоміченою пройшла численні перевірки безпеки на під'їзді до мосту.

Тім Кросс, експерт із військової логістики, офіцер британської армії на пенсії:

З іншої сторони - могло б бути, я підкреслюю - могло б, бо ми не знаємо точно, що сталося, що росіяни самі пересували вибухівку, амуніцію, зброю по цьому мосту, щоби підсилити й доправити додаткові ресурси на битву навколо Херсону, і там цілком міг трапитися вибух, таке вже бувало. І я коли працював у військовій логістиці відповідав за те, щоби амуніцію пересували безпечно, і такого не ставалося. Як би там не було - це був величезний вибух, бо не так просто і легко підірвати такий сучасний міст.

На користь спланованої кремлем атаки грає і той факт, що росіяни використали цей вибух, як привід для масованого ракетного удару по всій території України. Бо є докази, що такі численні й масштабні обстріли готувалися заздалегідь, це підтвердили й в Раді національної безпеки США. Офіційний Київ теж схиляється до версії, що вибух на Кримському мосту спланований у москві для подальшої ескалації війни. І якось надто охоче кремль вирішив повідомити причини й виконавців атаки. Бо, приміром, досі не визнав, що це саме українська армія затопила флагманський корабель "москва" та вдарила по авіабазі в Криму.