Від "Київ за 72 години" до "Бахмут до кінця жовтня". Саме останнє завдання озвучили російські генерали своєму війську. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вже вп'яте командування армії терористів змінює дати. Загарбникам не вдається досягнути цілі.

Проте в районі Бахмуту на Донеччині точаться найважчі бої. Рашисти не відмовляються від тактики випаленої землі, обстрілюючи населені пункти. У деокупованих Лимані та Святогірську житловий фонд зруйнований на понад 90%. Терористичні війська обстрілюють звільнені села і на Луганщині. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкажемо далі.

Околиці Бахмута. Рашисти щодня штурмують місто зі сходу та південного сходу. Українські воїни героїчно тримають оборону. Тактика ворожого супостата незмінна - фронт закидати трупами, цивільних обстріляти з артилерії. Основний удар по селищу Опитне на південній околиці. Загалом протягом дня місто зазнало шести ворожих обстрілів.

Єгор Фірсов, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог гатить скрізь з одного боку. З іншого боку вони скоріш за все змирились з тим, що місто їм не взяти, тому що вони починають гатити по інфраструктурі, по мостах, електропідстанціях, адмінбудівлях - вони завжди так роблять, коли розуміють, що місто їм не взяти. Починають звичну практику - стирати місто з обличчя землі. Ми тримаємо позиції, ми тримаємо місто. Бахмут є, був, і буде Українським!

Окупантів чекатиме або полон, або смерть.

Вот они, освободители. Аж запрели. Вот они. Это ко всем новоприбывшим и мобилизированным обращение. Если хотите так валяться, как те чуваки, одни из многих здесь валяются, то, пожалуйста, милости просим в Украину!

На деокупованій півночі Донецької області триває розмінування території.

Валентин Матієнко, співробітник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області:

Специфіка не міняється. Як снаряди були артилерійські на позиціях, безхозно лежали, так і зараз лежать у всіх населених пунктах. Громадяни нам самі допомагають. Вони розповідають де знаходились позиції. Ми туди йдемо вже.

Окупанти мінували й тіла убитих ними ж людей.

Сергій Нестеров, начальник відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області:

Це можуть бути різного роду пастки, які навмисно були покладені. Були виявлені боєприпаси при ексгумації, але вибухотехніки провели їх у безпечний стан.

Загалом поліція Донеччини вилучила на деокупованих територіях майже 1700 вибухонебезпечних предметів та розмінувала понад 400 гектарів землі.

Запеклі бої тривають на півночі Луганщині. Недоармія з останніх сил стримує натиск українських захисників. Під час відступу кидає на полі справну техніку. Неподалік Лисичанська наші військові захопили ворожий танк, обладнаний сучасними французькими прицілами, що працюють вдень і вночі.

Лисичанськ! Чекай нас!

Русня не припиняє обстрілювати села, які нещодавно звільнили українські захисники. На окупованій території продовжують забирати до війська чоловіків.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

У Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби.

Окупанти, готуються відступати. Тому не переймаються налагодженням побуту цивільних на захоплених територіях. Це Северодонецьк. Тут все ще немає світла, води, та газу. Самі рашисти визнають, що у таких умовах жити нереально.

Службы куда-то уехали, строителей нет. Окна никто не восстанавливает. Вывозить - их никто не вывозит, а на улице трое сейчас тут. Представляете как им холодно. Уже не говорить о других удобствах…

Вільно пересуватися окупованою Луганщиною можуть лише обрані. Щоб виїхати зі Старобільська, необхідно оформити перепустку. Лунали гучні заяви псевдопосадовців щодо скасування митного контролю на кордоні з рфією. Однак і в Міловому, і в Ізвариному перевірки тривають - ніхто їх навіть не послаблював. Тож люди чекають на повернення української влади та визволення з-під ярма рашистських загарбників.