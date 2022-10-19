У Зеленського різко відреагували на ведення "воєнного стану" росією [ Редагувати ]
Запровадження росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях України, є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, однак це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку росії варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - заявив Подоляк.
Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку Рф варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022
Нагадаємо, президент рф володимир путін "запровадив воєнний стан" в тимчасово окупованих регіонах України.
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