У Байдена відреагували на воєнний стан путіна [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Рішення президента росії володимира путіна оголосити воєнний стан на окупованих територіях України є ознакою "відчайдушної" тактики для встановлення контролю над регіонами.
Про це сказав високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена.
За словами чиновника, офіційний Вашингтон розцінив воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей як розпач у спробі встановити контроль над незаконно анексованими територіями. І у Білому домі не здивовані, що путін вдався до цього.
Він також зазначив, що це рішення не змінює факту того, що росія не має законних претензій на суверенну українську територію. А підтримка українців, котрі захищають свій суверенітет, залишиться незмінною з боку США.
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