Вірогідність, що ми побачимо російських пропагандистів на лаві підсудних, є.

Кульбіти російських пропагандистів. Саме так можна назвати те, що зараз відбувається в інформполі федерації. Завдяки успіхам ЗСУ кремлівські крикуни змушені перевзуватися в повітрі. І вже замість "взяти Київ за три дні" - скиглити про те, щоб "хоча б Херсон втримати". Але амплітуда їхньої істерики широка - від ниття до вже неприкритих нацистських заяв. Так, один із топ-пропагандистів -Красовський - прямо закликав вбивати українських дітей.

І за всі ці заяви - вони неодмінно понесуть покарання. У міжнародному трибуналі. Зрештою, дехто може його й недочекатися. Бо система вже поїдає сама себе - і в колі пропагандистів почалося полювання на відьом. Міноборони пішло війною.... на головних розпилювачів війни - воєнкорів! І навіть склали список неугодних. Хто ж такі - головні рупори кремля? І яка розплата на них чекає - Каріна Вакарєва розкаже.

Російський інформаційний фронт проти України був відкритий ще задовго до повномасштабного вторгнення. За головну ціль взяли підготувати публіку до війни. Вбити в голови росіян, що Україна - це штучне утворення, а українці - це росіяни, одурманені західною ідеєю самостійності.

Я так думаю, что нам надо объявлять Украину государством-террористом.

За свої 20 років правління путіну вдалося реанімувати всі інструменти радянської пропаганди і повністю взяти під контроль інформаційний простір. З телевізора безперестанку лунають одні й ті самі ідеї про "вєлікую" росію - на шляху до світлого майбутного.

Родные мои, я понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно ещё потерпеть.

І голосами російських нацистських ідей є не лише політики, а й часто актори, музиканти, спортсмени та священики.

Последний нацыст должен быть уничтожен! Донбасс - россия, россия - Донбасс!

Утім, цим крикунам легко дадуть фору люди, з якими тягатися у брехні немає ніякого сенсу. І разом із мільйонами рублів - уже давно заробили собі місце на лаві підсудних. Знайомтеся, найвідоміші російські пропагандисти.

- Я, Дмитрий Киселёв.

- Мы поддерживаем государственную политику.

- Не, не, не. Секуунду.

- Те люди, которые сегодня управляют Западом - реальные сатанисты.

- Ой мороз, морооооз, не морозь меня.

Володимир Соловйов - еталонний брехун та відчайдушний ура-патріот.

И когда вы грозите россии очередными санкциями, в *адницу себе их засуньте.

У молодості - принциповий і категоричний.

Фраза, что "хозяин сказал - журналист прыгнул", это к Тверской. Журналист - всегда независимый человек.

Та схоже, не завжди. Бо ж перші гонорари цю журналістську незалежність - похитнули.

Мы воюем на стороне добра.

Його лице щодня з'являється на федеральних каналах із порцією чергового абсурду. Він має цілу армію фейкових експертів та відкрито хамить опонентам.

- Ты всё сказал? А теперь пшол вон отсюда. - Нет. - Пока я тебя не взял за нос и не выкинул!

З початку повномасштабної війни виступи Соловйова пульсували зухвалими наративами.

Войну против НАТО мы выиграем. Два варианта - второй вам не понравится. Потому что, зачем такой мир, в котором не будет россии?

А його "колеги по цеху" сміливо додавали -

В течении суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена.

Серед тих, хто брав Київ за три дні - головна редакторка "Раша тудей" - Маргарита Симоньян.

Одно дело - читать суфлеры и тексты, написанные американскими спецслужбами…

Ну звісно. А зовсім інше - працювати за кремлівськими методичками. Бо ж Симоньян, як ніхто інший, активно "підіграє" своєму фюреру.

Наш ответ на встречные удары будет молниеносным. У нас есть для этого все инструменты.

Цю ядерну риторику пропагандистка продовжила у студії федеральних телеканалів.

Вы сейчас осмелились воевать с россией, с ядерной державой. Как вы думаете, чем это закончится, если у нас не останется другого выхода?

Плодити фейки Симоньян звикла ще з початку своєї кар'єри.

У меня с детства был принцип такой - я никогда не вру. Конечно, жизнь накладывает свои коррективы.

На початку 2000-х, потрапивши на російське телебачення, підвладне кремлю - юна журналістка вирішила діяти за усталеними канонами пропаганди.

Фейки, иногда, работают лучше, чем не фейки.

Ще однією еталонною пропагандисткою є Ольга Скабеєва. З чоловіком, Євгенієм Поповим, взяли під шефство щоденне ток-шоу "60 хвилин". Де роками говорять лише про Україну.

Никто из Крыма не уйдёт. На Донбасс никто не заходил.

Поведінка Скабеєвої - типова для російських пропагандистів. Вона регулярно хамить гостям….

Непонятно, что происходит с дедом.

Принижує…

Вон отсюда, вы, мне кажется, идиот.

Та кричить.

Та как же мы не вторглись в Украину? Если мы туда вторглись восемь лет назад!

Шоу вперше випустили на великий екран у 16-му році. Й відтоді, рівень абсурду антиукраїнської пропаганди щодня пробиває дно.

Как сказал путин, мы ещё там даже ничего НЕ начинали!

Тож скільки коштує продати совість за путінськими розцінками? Подивимося на офіційні дані за минулий рік.

Скандальний ведучий Дмитро Кісєльов опинився на 12-му місці. Його байки раз на тиждень про "радіоактивний попіл" обходяться кремлю в майже 5 мільйонів рублів на рік. Щорічний дохід подружжя Скабеєвої-Попова - більше 25 мільйонів. І вони у рейтингу на сьомій позиції. Четверта сходинка у Володимира Соловйова. Торік Кремль перерахував йому більше 50ти мільйонів.

Симоньян із чоловіком, режисером Кеосаяном на 2-му місці. У них на двох - 156 мільйонів.

Усі вони - добре освідчені. При чому - дехто навчався за кордоном. І прекрасно розуміють, ЩО і за ЩО роблять. Це - цинічні та безпринципні маніпулятори. Їхня безпринципність - добре проявилася на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Пропагандисти - різко змінили тон.

Мы на Херсонщине потеряли 17 населённых пунктов. - 17 населённых пунктов? Прямо тривожно. И это вежливо выражаясь.

З одного боку - вони почали неприкрито закликати до геноциду українців:

От двух до пяти недель. Для того, чтобы вывести полностью всю инфраструктуру. Все ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, все тяговые подстанции.

И город Киев через неделю после отсутствия электричества начнет заплывать в дерьме, я извиняюсь за выражение. С явной угрозой эпидемии.

А з іншого - почали демонстративно шукати винних у росії. Тим самим нівелюючи соціальний запит - на справедливість.

Если мы богатая страна, почему мы собираем на коптеры, бронежилеты? А если мы небогатая - тогда почему мы пируем?

Мы великая космическая держава. И когда выясняется, что у нас не хватает военных спутников!? Что мешает за сеть месяцев их произвести? Мы Украину, оказывается, даже не видим.

А Симоньян узагалі від причетності до влади почала відхрещуватися.

Я тоже общество. Я не власть. Оттого, что меня по телевизору показывают - я ж не власть.

Микола Давидюк, політолог:

Ця легка критика, яка вже пішла по телевізору, говорить про те, що вони вже чекають нового царя. Чекають наступного, кому будуть служити.

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці:

Якщо їм завтра буде дана команда "мочити" путіна, дійсно вони будуть так само займатись інформаційним кілерством й щодо путіна.

Утім, пощастить не всім. Бо ж за агресивну пропаганду доведеться відповідати. І топові путінські крикуни - перші у списку.

Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики:

Ми можемо і маємо всі підстави кваліфікувати такі злочини, а тут йдеться саме про злочини - як злочини проти людяності. Оскільки така пропаганда підбурює до вчинення насильницьких дій і навіть актів геноциду.

Тож вірогідність, що ми побачимо російських пропагандистів на лаві підсудних, - є. В історії збереглися подібні прецеденти.

Микола Давидюк, політолог:

В Руанді, радіо "Тысяча холмов". Редакторів та журналістів, які займалися пропагандою, судили як військових злочинців. Тому що доведено, що де працювало радіо - люди вбивали в сотні раз більше, ніж там, де радіо не тягнуло.

Тож треба активно збирати доказову базу. Й до цього може долучитися кожен.

Олег Горбачов, адвокат:

Тут доказами будуть ті ефіри, в яких пропагандисти підбурювали до геноциду і виправдовували російську агресію. А також публікації у соцмережах та інших засобах масової інформації.

За такі злочини путінським посіпакам загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. А перспектива створення нового трибуналу для них - не за горами.

Олександр Мережко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики:

Ми вже маємо концепцію створення такого трибуналу. Ми ведемо на різних рівнях нашої дипломатії, за допомогою Міністерства закордонних справ, наших посольств, відповідну роботу.

І її результати вже видно - на Заході майно російських пропагандистів тепер під арештом.