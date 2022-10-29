Злочинцеві, який увірвався в будинок Пелосі, висунули звинувачення [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Чоловікові, який ударив молотком по голові чоловіка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, висунули звинувачення.
Злочинця звинувачують у замаху на вбивство та інших кримінальних злочинах. Спочатку поліція відмовилася назвати мотив нападу на Пола Пелосі, який, за словами його дружини, переніс операцію у зв'язку з переломом черепа та травм правої руки та кисті.
Сама 82-річна спікер Палати представників, який посідає друге місце в конституційній лінії наступності на посаді президента США, під час нападу перебувала у Вашингтоні зі своїм охоронним загоном.
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