Що залишають по собі окупанти на українській землі показали військові. Вони закликають жителів щойно звільнених територій не поспішати повертатися допоки не дозволить офіційна влада. Саме про це наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення.

Не знаю, що це є, але бачимо, що вона вже іде без чіки. Що це, що з ним. І оно збоку.

Розтяжки, боєприпаси та нерозірвані снаряди. Усе це росіяни залишають по собі, коли наші захисники проганяють їх з української землі.

Баркас, військовослужбовець ЗСУ:

Вродє би наші Збройні сили тут, але є, встрєчаються такі випадки, як ми от бачимо за даний час - підрив в звільненому селі.

І такі випадки непоодинокі.

Знаю, що у нас ліс - я там біля станції живу, так там один подорвався. Гриби собірав. І руки-ноги поодривало. А мій одногодник, товариш тоже гриби собирав і тоже зацепив, воно рвануло. Але гарно, що сосна була така товста, то його спасло.

Нерідко через залишені ворожі смертельні подарунки страждають діти, кажуть військові.

Дітям цікаво і вони хапаються за все. Це ж діти. Вони хапаються практично за все, що можна - ті самі іграшки, бігають.

Тож після деокупації територій у наших вибухотехніків - чимало роботи. Чого тільки не знаходять фахівці.

Анатолій, рятувальник ДСНС України:

Різного типу - нерозірвані боєприпаси: артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні бойові елементи, гранати. Ну то есть… Воги.

Рятувальники наголошують - повертатися на деокуповані території людям варто лише тоді, коли буде офіційний дозвіл місцевої влади.