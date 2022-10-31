"На Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови" - ОК "Південь" [ Редагувати ]
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти створюють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Загарбники відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.
Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.
Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.
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