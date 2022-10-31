На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти створюють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загарбники відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.

Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.