До Херсону зараз нікого не впускають, кажуть місцеві

Росія продовжує перекидати війська в очікуванні наступу українських військ на Херсон. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни. Разом з тим загарбники нікого не пускають до окупованих міст.

Натомість змушують людей виїжджати, створюючи непридатні умови для проживання та залякуючи. Рашисти й самі намагаються перебратися на лівий берег. За цим процесом пильно стежать ЗСУ і корегують плани загарбників.

Зокрема, вдарили по скупченню окупантів у Снігурівці. Цей населений пункт - на перетині доріг на Миколаїв, Херсон, Антонівський міст та Каховську греблю. Збивають наші бійці й російських "пташок" - гвинтокрили та дрони. Подробиці далі у сюжеті.

На Херсонщині окупанти намагаються втримати зайняті позиції, а також готують до евакуації окремі підрозділи та військову техніку з правобережної частини області.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Для цього збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи. Дві баржі під час таких альтернативних перевезень успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня. Також підтверджено знищення колони військової техніки.

Ворог знову атакував позиції українських військових з повітря. Ударний гелікоптер Ка-52, який бомбардував напрямок недавно звільненої Нової Кам'янки. Але українські зенітники його збили.

Негативне приземлення відбулося іще з двома ворожими алігаторами. Московити обстрілюють деокуповані населені пункти. Напередодні внаслідок чергової атаки у Бериславському районі загинуло дві жінки. Один зі снарядів поцілив у будинок.

Вот тоже последствия "русского мира".

У визволене Високопілля повертаються місцеві жителі. Люди розповідають, що армія мародерів покрала все: техніку, одяг, іграшки, посуду. По собі рашисти залишили бруд та вибухівку. Чимало її й на вулицях напівзруйнованого села.

Очень много снарядов не разорвавшихся. Желательно ногами ничего не буцать. Очень ярко виражений запах трупов.

Трофеями рашистів, здається, вже нікого не здивуєш. Це покинуті позиції росіян.

Картоплю, помідори, дивіться - холодильник стоїть. Ось орки користувались "Індезітом". Бачте, пральна машина "Індезіт" одна і LG друга.

А цілі - інколи вражають!

Прилетіла ракета прямо в туалет.

Нині рашисти грабують комунальні заклади окупованих територій. Вивозять, каже депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, усе: від комунального транспорту до карет швидкої допомоги. Також вороги стягують війська до Берислава. Натомість людей примушують залишати власні домівки. Бо планують там оселити своїх солдатів.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Якщо казати про Нову Каховку, то частину людей відправили в П'ятигірку - це на Арбатській стрілці, розселили по санаторіях. Але сказали, що проживання буде платним. А та частина людей, яка піддалась паніці й разом з окупантами виїхала в росію, то зазначають, що їх привезли в краснодарський край. З'явився з ними зв'язок і ті обіцяні житлові сертифікати, які пропонували окупанти й чому люди поїхали, вже про них мова не йде. Людей розселили в таборах для біженців і на зараз люди починають шукати шляхи, як повертатись назад.

До Херсону зараз нікого не впускають, кажуть місцеві. Лише постачальників продуктів, та й то після ретельних перевірок.

Обменники, банковськая система и все прочеее не работает, говорят, что в скорем времени перестанут работать и скорые. Аптеки, большая часть закрилась, несколько работают, но товара нет.

Через рашистів багато аграріїв Херсонщини втратили врожай. Чимало полів і досі заміновані. Очищують їх за допомогою самохідної реактивної установки "Метеорит" і танка з мінним тралом.