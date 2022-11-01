Одесити виготовляють мобільні укриття для Миколаєва. Першу пілотну конструкцію, на зразок тих, що захищають людей на вулицях ізраїльських міст, вже встановили в Корабельному районі. Мер Миколаєва звернувся до благодійного фонду, що налагодив виготовлення захисних конструкцій, з проханням передати місту ще 10 укриттів. Перше - вже готове до виправляння.

Так, у супроводі поліції, трьома вантажівками перше мобільне укриття, виготовлене одеситами за ізраїльськими зразками, транспортували до Миколаєва. Конструкцію, що важить 70 тонн, збирали за допомоги будівельного крана.

Місце для встановлення сховка, що має захищати пішоходів від атак дронів та ракет, обрали знакове.

Ілля Блохін, керівник проєкту Safe place:

В Корабельном районе, возле остановки, где в конце июля погибло восемь человек от разлета осколков, порядка 15 людей было ранено.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич надіслав до благодійного фонду листа з проханням зробити для міста ще 10 укриттів. Перше з цієї партії, виготовлення якого профінансувала приватна компанія, вже готове. Стіни його зробили товстішими, врахували й складнощі збирання та перевезення.

Микита Безрукавий, волонтер проєкту Safe place:

Конструкція повністю монолітна. Як такий кубик. Дуже надійна, арміровка, дуже щільна ячейка армування. Так що, я вважаю, що це - дуже безпечне укриття, дуже.

Під час обстрілу пішоходи мають лічені секунди, щоб сховатися. Тож розробники намагалися попередити виникнення тисняви.

У нас два входи. З цієї сторони та з тої сторони. Під час повітряної тривоги, щоб люди максимально швидко реагували та заходили з обох сторін та розміщалися у безпечному місці, в середині укриття.

"Пілотне" укриття розраховане на два десятки людей. Нова версія - може прийняти вполовину менше, але має свої переваги.

Краще менше, але швидше в транспортуванні.

Питання транспортування вкрай важливе. Спочатку хлопці планували збирати захисні споруди в самому Миколаєві. Проте були змушені відмовитись від цієї ідеї.

Ілля Блохін, керівник проєкту Safe place:

Начинается производство - обстрел: по бетонному узлу, по территории. Поэтому, в виду безопасности людей, которые находились бы на площадке, мы приняли решение делать это пока что в Одессе.

Тепер одесити оголосили збір коштів на ще дев'ять мобільних укриттів для Миколаєва.

Ілля Блохін, керівник проєкту Safe place:

Я надеюсь, что в ближайшее время мы это укрытие перевезем в Херсон. Когда будет освобожден Херсон, там оно нужно будет тоже. Так будем двигаться и до Крыма доберемся.

Загалом благодійний фонд планує встановити близько тисячі захисних конструкцій у різних містах України.