Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – на цей раз збирають 200 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan.

"Ви хотіли великий збір? Мегазбір? А давайте для нашої рідненької армії купимо дуже багато боронованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Великий збір на 50 "Спартанів" оголошую відкритим. Рахунки в описі до відео. Погнали!", - сказав Притула.

Притула зазначив, що на партію з 50 британських бронетранспортерів Spartan потрібно 200 млн гривень.

Збір триватиме з 2 по 8 листопада.

За словами Притули, всі 50 БТР є в наявності, тож ця партія зможе дуже швидко прибути в Україну.