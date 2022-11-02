Рашисти продовжують обстрілювати ракетами об'єкти критичної інфраструктури і домівки мирних українців. Цієї ночі атак зазнали, зокрема Черкащина, Полтавщина, Дніпропетровщина. Не всі смертельні снаряди досягають цілей.

Більшу частину ракет та дронів знищують підрозділи ППО. Днями уламки ракети впали на хатину 74-річної жительки подільського села. Та головне - пенсіонерка вціліла. Детальніше про все у сюжеті.

Сначала такий свист ішов ракети, ракети я чую кожний раз як літають, а за ракетою, долі секунди, і взрив проізошов.

Окупанти почали повітряну атаку зранку. Люди із жахом пригадують, як велетенські ракети летіли над селами і містами.

Ольга Локазюк, жителька села:

Дуже швидко вона летіла. В минуті. Не пройшло і пару хвилин: бабах - взрив страшний. Зірвалась вся вулиця бігти. Не знаєм куди.

Наші бійці ППО збили кілька рашистських ракет над Хмельниччиною. І це врятувало від масштабної трагедії.

Юрій Колос, житель села:

Три збили, ті впали за селом, а ці осколки впали тут. Бо якби ракета, то була б біда більша.

Уламки смертельно небезпечного снаряду впали на хату 74-річної Зінаїди Кохно. Жінка саме пила чай на кухні, як усе навкруги спалахнуло.

Зінаїда Кохно, жителька села:

В секунді: з телевізора вогонь, з шкафа вогонь, з-за стола за шкафом тоже вогонь. І прямо тако жужжжить прямо щось.

Пенсіонерка самотужки почала гасити вогонь, щоб вирватися пекельної пастки. Вже на вулиці зрозуміла, що дивом залишилася живою

Зінаїда Кохно, жителька села:

Він вже трошки той вогонь потух, і я стала під стіною і стою. Думаю, божа воля. Але чую діти кричать: мамо, ти жива? Мамо, ти жива?

Побачивши хмари диму й полум'я, до хати прибігли діти пані Зінаїди, які живуть поряд.

Оксана Кушнір, донька постраждалої:

Ще й як злякалися, бо я бачила як це все впало і почало вогнем плювати. І я розуміла, що мама тут допіру замітала листячко на цьому місці. Але я дякую Богу, як Янгол-охоронець її тримав на цьому світі, що вона встигла зайти в хату. Но воно і в хату їй прилетіло через вікно.

Пожежа накоїла чимало лиха. Відновлювати будинок взялися всією громадою.

Сергій Волковинський, голова територіальної громади:

Зруйнований дах, зруйновані вікна, фронтальна стіна будівлі зруйнована. Ми відновимо будівлю, щоб бабуся могла могла спокійно перезимувати.

Селяни дякують нашим воїнам. Завдяки їхній влучності ракета не долетіла до головної цілі, і всі залишилися живі.

Оксана Кушнір, донька постраждалої:

Вже лучче тут спинилось, ніж десь на другі хати, на других людей. Це все відстроїм: забілим, замастим, закрасимо, тай зробим порядок.

Тетяна Сивоконь, кореспондентка:

Це осколок рашистської ракети. Вона пролетіла над селом і потрапила в хату. Спалила пів хати, спалила холодильник, телевізор. Проте, не подолала волю наших людей до перемоги.

Юрій Колос, житель села:

Тре бити їх. Не боятися, а бити і виганяти їх з нашої землі.