Патрульний з Маріуполя Роман Шома, пройшовши кілька кіл пекла, знову став у стрій [ Редагувати ]
Оборона, оточення, полон та повернення на службу. Патрульний з Маріуполя Роман Шома, пройшовши кілька кіл пекла, знайшов у собі сили знову стати у стрій. Тепер поліцейський служить в Черкасах. І не тільки виконує свої професійні обовʼязки, а й навчає інших рятувати життя. З мужнім маріупольцем познайомився наш Стас Кухарчук.
Блок-пост неподалік Черкас. Тут разом із нацгвардійцями несуть службу патрульні поліцейські. Трафік через цей контрольний пункт чималий, тому іноді у хлопців не має часу навіть присісти.
Вітаючись патрульний не обмовився - ще рік тому Роман оберігав громадський спокій у доволі безпечному та вільному Маріуполі, вивчав тактичну медицину і виховував сина. Вторгнення в його житті змінило буквально все.
Найтрагічніші моменти оборони рідного міста Роман та його побратими з патрульної поліції пройшли від початку і до кінця. Сам Роман поклав на себе обов'язки бойового медика і в найскладніші моменти рятував життя пораненим. А їх було чимало, особливо серед цивільних. У ті хвилини поліцейський радів, що встиг евакуювати з міста свою родину.
Це чи не єдине відео, яке Рома встиг завантажити у хмарне сховище, решта - безслідно зникла разом із телефоном, коли поліцейський потрапив у полон до рашистів. На згадку у нього залишалась ще одна річ, з якою Рома ніколи не розлучається.
Роман Шома - поліцейський з Маріуполя:
Це турнікет, нічого більше не залишилось. Я проходив курси по тактичній медицині і запам'яталось, що ця річ повинна бути з тобою завжди.
Пройшовши запеклі бої, оточення та полон, Роман щосили намагається хоча б частково відновити ритм свого довоєнного життя - служить, займається спортом та відвідує курси тактичної медицини.
Щоправда тут він вже не слухач, а дипломований інструктор. Медичний досвід отриманий ним під час оборони Маріуполя Роман вважає безцінним. За плечима в поліцейського щонайменше десяток врятованих життів. Кожен курс підготовки для цивільних він починає зі знайомства з кровоспинними джгутами та турнікетами… Їх наявність - запорука чийогось життя.
На заняттях Роман вчить всіх дотримуватись протоколів надання домедичної допомоги - робити все правильно і зайвий раз не ризикувати життям. Та згодом зізнається - в оточеному ворогом Маріуполі він не раз нехтував цими правилами…
Роман Шома - поліцейський з Маріуполя:
Цей час …ти не в протоколі, ти в реальних подіях. Тим більше - в твоєму місті, тим більше - це твої побратими. Ти ж медик, хто, як не ти …порушуєш всі протоколи, безпеку власну - це було на другому плані, перше - треба було врятувати життя.
Аби зайве не навантажувати слухачів своїми спогадами, Роман приправляє курс курйозними історями та навіть жартами. Каже, у такому викладі матеріал легше сприймається…
Слухачі від Романа в захваті і засипають запитаннями. Його партнерка по заняттям Людмила не втомлюється дивуватись завзяттю поліцейського. Саме вона кілька місяців тому запропонувала Романові проводити майстер-класи для цивільних, і попри втому та зайнятість він залюбки погодився.
Людмила Бордунос – волонтерка:
Я запитала в нього, Рома, ти не втомився, не надоїло навчати цивільних? Невеликі групи бувать приходять …і його відповідь була …каже, я не втомлюся тому, що в мене філософія, що чим більше людей я навчу, тим більше шансів, що хтось надасть допомогу мені, якщо вона мені буде потрібна.
Те, що він працює для себе, Роман навіть не приховує… Адже саме від своєї роботи тактичного медика він отримує ще й неймовірне задоволення…
Та понад усе Роман мріє, щоб переданий ним досвід нікому і ніколи не знадобився, а його рідне місто було визволене і почало відроджуватись.
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