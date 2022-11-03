Тут безліч зруйнованих будинків, мешканцям доводиться жити в темноті та в холоді.

На щойно деокупованих територіях України люди оговтуються від війни. У селі Коровій Яр, на Донеччині, може виникнути гуманітарна катастрофа. Відтак, волонтери та поліцейські допомагають мешканцям вижити. Як саме - дивіться далі.

Ось так поліцейські та волонтери Червоного Хреста заїжджають у щойно звільнене від російських загарбників село Коровій Яр на Лиманщині.

Олексій Акопов, начальник сектору взаємодії з громадами Краматорського РУП:

У селі відсутні будь-які комунікації. Немає електропостачання, газопостачання. Немає магазинів. Тому, перша потреба - це продуктова.

Дорослі та діти. Близько ста людей тут залишилися без ліків, одягу та їжі... Про них не забули. Сюди доставили гуманітарну допомогу.

Валерія Лазаренко, волонтер Національного комітету загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України:

Ми привезли харчові набори продуктові, гігієнічні набори, у звʼязку з гуманітарною ситуацією в даному населеному пункті. І підримуємо населення.

Село на Донеччині - на межі гуманітарної катастрофи! Російське військо стирало його з лиця землі! Тут безліч зруйнованих будинків, мешканцям доводиться жити в темноті та в холоді.

Віктор Князєв, староста Коровоярського старостинського округу Лиманської громади Донецької області:

Вмєсті з дільничим ми обʼїдемо всі будівлі, які пошкоджені, які зруйновані. Заактуємо, поспілкуємось з місцевими жителями і будемо приймати участь в подальшому житті села і допомагати, як юридично, так і іншими методами.

Окрім продуктових наборів поліцейські з волонтерами привезли селянам медичні препарати, в яких може виникнути екстрена потреба.