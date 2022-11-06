КУоАП доповнився новою статтею 121-3 "Порушення вимог законодавства про використання номерних знаків транспортних засобів" та вносяться зміни до ЗУ "Про дорожній рух".

Про це автомобілістам нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Стаття складається із трьох частин, які встановлюють відповідальність за порушення правил використання номерів українцями.

За частиною першою статті 121-3 КУпАП водіїв транспортних засобів притягатимуть до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

без номерного знаку;

з номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

із номерним знаком, закріпленим у невстановленому для цього місці;

перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забрудненим номерним знаком, якщо таке забрудненість не дозволяє чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

навмисні дії, створені задля приховування номерного знака.

Санкція за порушення частини першої цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 1190 гривень.

Частиною другою статті 121-3 КУпАП передбачається запровадження адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортного засобу з незаконно встановленими номерними знаками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації або дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом

За такі порушення автомобілістів каратимуть штрафом у 2550 гривень.

Частина третя статті 121-3 КУпАП передбачає відповідальність за повторення порушення.

Покарання за порушення частини третьої цієї статті передбачає штраф 5100 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.