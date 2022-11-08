Через обстріли у громаді виникають проблеми зі світлом та водою

Ракетами С-300 по мирних людях. Окупанти вкотре завдали удару по Комишуваській громаді на Запоріжжі. Під ворожим вогнем опинилося одне із сіл. Минулося без жертв, але внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та місцеву інфраструктуру. Подробиці дивіться у наступному матеріалі.

Весь день місцеві фермери ліквідовують наслідки російських обстрілів та рятують вціліле збіжжя. В результаті ракетної атаки у складах позривало двері, і потрощило покрівлю - тепер крізь неї видно небо. Що саме намагалися демілітаризувати окупанти, люди досі не можуть зрозуміти.

Олександр, фермер:

В нас тут нема нікого, ні воєнних нема, одні ми, гражданські, побили нам склади, тепер вивозимся, розкрило все.

По цьому селу росіяни вдарили вранці. Дісталося і місцевому будинку культури. Також пошкоджено з півдесятка приватних дворів.

Вот как ми теперь будем ночувать, вот как. Вот как будем ночувать не топлено, холодно.

Пані Марія із розпачем показує яких пошкоджень завдано її будинку: на стінах та стелі тріщини, вікон немає, покрівля - побита. Під час обстрілу пенсіонерка спала в кімнаті. Дивом залишилася жива.

Марія, жителька Комишуваської громади:

Шото гудить, гудить, так я ото одєялом закрилась тоді думаю, да шо це таке, а на меня з вікна скло, скло, коли он дєдушка заскочив - бистрей вибирайся.

Жінка каже, так перехвилювалась, що довелось викликати швидку. Чоловік пенсіонерки - Олександр був у той момент на вулиці.

Олександр, житель Комишуваської громади:

На улице уже бил, а меня назад викинуло, я собаку как взял, а меня волна как пошла и меня назад назад викинуло.

Загалом у громаді російські снаряди пошкодили вже понад три сотні будинків. По тутешніх селах окупанти гатять постійно, розповідає голова селищної ради.

Юрій Карапетян голова селищної ради:

Вони знищують мирне населення, вони б'ють по цивільним об'єктам, вони б'ють по населених пунктах, ніякої логіки тут не має. Окрім того, як терор, за який вони повинні нести відповідальність, як за військові злочини.

Через обстріли у громаді виникають проблеми зі світлом та водою. Втім комунальники намагаються усе якомога швидше полагодити. Самі ж місцеві жителі кажуть, попри труднощі, витримають все, та обов'язково відбудують.