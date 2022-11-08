Зеленський візьме участь в саміті G20: в якому форматі [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн.
Про це повідомляє "Суспільне".
"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав виданню речник президента Сергій Никифоров.
Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор володимир путін.
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