Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається онлайн.

Про це повідомляє "Суспільне".

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав виданню речник президента Сергій Никифоров.

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор володимир путін.