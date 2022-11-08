Окупанти у Запорізькій області хочуть запровадити "візовий" режим - ЗМІ [ Редагувати ]
російські окупанти хочуть запровадити "візовий режим" на захопленій території Запорізької області. Таке "правило" вони планують запровадити вже з початку наступного року.
Про це повідомляє місцевий портал "ЗаБор".
Як повідомляє видання з посиланням на місцевих жителів, російські військові на блокпосту в окупованій Василівці заявили, що з 1 січня 2023 року на захоплену частину Запорізької області пускатимуть лише за візами.
Поки що подібної інформації від гауляйтера Запорізької області не було.
Варто зазначити, що перетин лінії зіткнення в Запорізькій області і так відбувається дуже складно. Окупанти затягують перевірку цивільних та випускають мало автомобілів. У разі впровадження "віз" потрапити на окуповану територію буде дуже важко.
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