ЗСУ підтвердили колосальні втрати росіян під Павлівкою та розкрили деталі [ Редагувати ]
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Колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.
"Президент (Володимир Зеленський - ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.
Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.
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