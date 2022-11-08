Колосальні втрати російської армії під Павлівкою (Донецька область) є правдою. Туди до окупантів вже їдуть офіцери, аби придушити бунт невдоволених.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"Президент (Володимир Зеленський - ред.), як верховний головнокомандувач має всю інформацію, і те що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти це правда, там великі втрати, вони звернулись до губернатора. Більш того, ми сьогодні маємо перехоплення, що з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі, колишні політруки з метою, щоб погасити цей бунт і підіймати їх морально-психологічний стан", - розповів Череватий.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало матеріал про те, що військовослужбовці зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту надіслали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на дії командування, що допустив великих втрат.