Переконливого реваншу не вийшло. Американські політики видихають і підбивають підсумки проміжних парламентських виборів. На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.

Що це означає для Сполучених Штатів та як вплине на допомогу Україні? Проаналізувала Ольга Жидецька.

За республіканців в Україну не піде жодної копійки. Наша країна на першому місці!

Передвиборчий виступ одіозної конгресвумен від Джорджії Марджорі Тейлор Грін став втіленням страхів щодо прогнозованої перемоги республіканців на проміжних виборах. Однак, як-то кажуть, не все так однозначно. По-перше, далеко не всі однопартійці Трампа розділяють такі радикальні погляди. Є серед них і справжні та досить впливові друзі України. Як лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел.

Мітч Макконнел, сенатор CША від Республіканської партії:

Україна потребує більше танків, більше бойових машин, більше далекобійних ракет та систем протиповітряної оборони, більше броні, дронів та добре натренованих пілотів. І вона потребує цього якнайшвидше.

По-друге, перемога республіканців виявилася не такою вже і тріумфальною. За попередніми підрахунками американських ЗМІ, офіційних результатів виборів поки не оголосили, республіканці хоч найімовірніше і подолають заповітну межу 218 мандатів (це половина плюс один багнет у палаті представників), у сенаті ж поки ситуація непевна, і перевага може скласти лише один голос, усе це не настільки суттєво, щоби завадити Білому домові втілювати свою політику. Загалом у тому, що лави демократів зріділи, аналітики не бачать нічого дивного.

Пітер Лодж, доцент Університету Джорджа Вашингтона:

Це досить типові вибори. Партія президента майже завжди втрачає місця на проміжних виборах. Інколи цього не відбувається, але це мають бути справді незвичайні обставини. На сьогодні демократи контролюють Палату представників, Сенат і Білий дім. Інфляція зростає, злочинність різко зростає, імміграція залишається постійною проблемою. Тож виборці думають: "Ми давали шанс демократам. Тепер спробуємо інших".

Інша річ, що не справдилися прогнози про "червону хвилю" (червоний - головний партійний колір республіканців). Вона мала б буквально винести демократів з капітолія. І цьому теж є пояснення. Боротися за місця у конгресі партія благословила подекуди занадто одіозних персон. Зокрема кандидата, що усіляко підтримував заборону абортів, потопило звинувачення в оплаті переривання вагітності коханкам. Ще кілька - надміру повторювали тези Трампа про фальсифікацію президентських виборів.

Маргарета Седерфельт, координаторка спостерігачів від ОБСЄ:

Гучна відмова деяких кандидатів визнати легітимність результату 2020 року мала шкідливий вплив на публічні дискурси та знизила довіру до системи.

До речі, Трампа, який своєю присутністю на передвиборчих мітингах підтримав понад три сотні кандидатів, американські оглядачі називають головним лузером цієї кампанії.

Як прогнозували, у разі тріумфу республіканців ексочільник США мав ефектно заявити про намір повернутися до Білого дому у 2024-му. І до голосування Трамп не приховував радісних очікувань.

Якщо вони переможуть, то вся заслуга моя. Якщо програють, то мене нема в чому винуватити.

Тепер же нові президентські амбіції екскерманичу США доведеться відкласти, або й взагалі від них відмовитися.

Та головне - зовнішньополітичне питання, яке найбільше турбує нас (та й не тільки), чи триватиме після проміжних виборів підтримка України. Відповідь президента Байдена обнадіює.

Джо Байден, президент США:

На кону так багато. Тож я б здивувався, якби лідер Маккарті та більшість його колег-республіканців заявили, що не збираються фінансувати законні оборонні потреби України.

У Києві дуже розраховують, що двопартійна підтримка військової допомоги Україні від США після оновлення конгресу не зменшиться. Сподіватися на це дає підстави голосування за закон про ленд-ліз, його підтримали 417 з 435 членів палати представників. А ще поки безпрецедентно високий суспільний запит на покарання москви за розв'язану війну.

Тим часом США повідомили про склад нового пакету допомоги для ЗСУ на 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть - системи ППО, ракети, набої та військова техніка.