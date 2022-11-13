У Херсоні відновили мобільний зв'язок Vodafonе [ Редагувати ]
У деокупованому Херсоні відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе. Про це повідомляється у Facebook "Vodafone Україна".
Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже "нову" мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність.
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