У Чернівецькій області стався землетрус [ Редагувати ]
Землетрус стався у Чернівецькій області о 00:46 18 листопада. Його магнітуда склала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.
За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Так, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.
Також повідомляється, що останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 6 жовтня.
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