Землетрус стався у Чернівецькій області о 00:46 18 листопада. Його магнітуда склала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність його коливань лежить нижче межі чутливості людей. Так, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Також повідомляється, що останній землетрус на території Чернівецької області був зареєстрований 6 жовтня.