Російський тіктокер Даня Мілохін (понад 17 млн підписників) заспівав гімн України під час прямої трансляції у соцмережі. Точніше спробував це зробити з українським співаком і блогером Артуром Бабічем, який підказував йому слова.

На відео уродженець Кривого Рогу Бабіч вчить друга правильної вимови слів українською. У свою чергу Мілохін згадав слово, завдяки якому можна визначити, чи людина знає українську мову - "паляниця".

Мілохін старанно намагався відтворити гімн, але виходило кепсько з сильним російським акцентом. Відео з Бабічем він записував у США.

Популярний тіктокер залишив росію на початку листопада. До того Мілохін скаржився, що став небажаною персоною на російському телебаченні. За його словами, він потрапив до чорного списку після того, як раптово залишив шоу "Льодовиковий період" і відлетів до Дубая.