У Херсоні затримали працівника СІЗО, який працював на окупантів і випустив в'язнів [ Редагувати ]
У Херсоні затримали та повідомили про підозру в державній зраді колишньому працівнику "Північній виправній колонії №90", який випустив ув’язнених під час втечі окупантів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.
За даними ДБР, "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.
Під час втечі окупантів підозрюваний наказав працівникам Херсонського слідчого ізолятора залишити місце несення служби та залишити ключі. Це призвело до масової втечі арештантів. Чи випустив їх зрадник сам - не повідомляється.
Колаборанту-тюремнику повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 11 листопада, коли українські спецпідрозділи увійшли до Херсона, у херсонському СІЗО спалахнула пожежа, а всі ув'язнені (майже 600 осіб) втекли.
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