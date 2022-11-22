У Херсоні затримали та повідомили про підозру в державній зраді колишньому працівнику "Північній виправній колонії №90", який випустив ув’язнених під час втечі окупантів. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Працівник колонії з перших днів окупації Херсону працював на загарбників на посаді в окупаційній структурі, яка відповідала за слідчі ізолятори та місця виконання покарань.

За даними ДБР, "начальник" відділу охорони слідчого ізолятора організовував вивіз засуджених на роботи з благоустрою, а декілька днів навіть керував цим СІЗО.

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Під час втечі окупантів підозрюваний наказав працівникам Херсонського слідчого ізолятора залишити місце несення служби та залишити ключі. Це призвело до масової втечі арештантів. Чи випустив їх зрадник сам - не повідомляється.

Колаборанту-тюремнику повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.





Нагадаємо, 11 листопада, коли українські спецпідрозділи увійшли до Херсона, у херсонському СІЗО спалахнула пожежа, а всі ув'язнені (майже 600 осіб) втекли.