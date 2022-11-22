Франція надасть Україні пільговий кредит [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Французьке агентство розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро на пільгових умовах. Цільове призначення позики - для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.
Французьке агентство розвитку виступило з ініціативою надати Україні кредит на пільгових умовах у розмірі до 100 млн євро. Уряд України ухвалив відповідну постанову.
Основні умови залучення коштів, затверджені Кабінетом міністрів, такі:
- на суму кредиту нараховуються відсотки за ставкою 1,04% річних;
- остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати укладення кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 5,5 роки).
У вересні цьогоріч країни Євросоюзу узгодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.
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