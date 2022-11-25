24 листопада Google разом з Міністерством культури та інформаційної політики України за підтримки Першої леді Олени Зеленської презентували онлайн-простір української культури на платформі Google Arts & Culture – "Україна поруч" (Ukraine is Here).

Проєкт реалізовано завдяки партнерству Google та Міністерства культури та інформаційної політики України, а також 10 партнерів, що долучилися до створення українського розділу платформи Google Arts & Culture, серед яких: Національний художній музей України, Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та ін.

На власній сторінці українська культура репрезентована чотирма розділами: Культура, Архітектура, Мистецтво та Природа.

Відтепер люди з різних країн зможуть дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, відвідати віртуальні екскурсії та познайомитися із найзнаковішими роботами українських художників у 6 віртуальних виставкових просторах.

За допомогою технології доповненої реальності в додатку Google Arts & Culture – переглянути понад 40 неймовірних 3D моделей, зокрема Софійський собор, замок Паланок і Національна опера України. На платформі також доступні деякі об’єкти, фізичні аналоги яких було пошкоджено чи знищено внаслідок російських обстрілів, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові.

Українські сезонні народні обряди та святкові традиції, українська традиційна кухня, створення писанок, народні пісні, ремесла, захопливі краєвиди, біосферні заповідники та багато іншого – "Україна поруч" у будь-якій точці світу!

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що завдяки культурі створюються сильні наративи, які є ефективним інструментом комунікації на культурному та інформаційному фронтах.

"Тепер в Google можна гуглити культуру України. Презентуємо проєкт у буремні часи. Коли до нашої сміливої, потужної, модерної держави прикута особлива увага. Ukraine is Here – надзвичайно потужний проєкт, який є результатом плідної співпраці, справжньої синергії команд – Google Arts & Culture, нашого міністерства, державних агентств, багатьох музеїв, заповідників та окремих експертів-фахівців. Нові можливості розповісти про українську культуру – масштабно, цікаво й сучасною цифровою мовою, як це зроблено на платформі Google Arts & Culture – це ще одна наша спільна перемога", – підкреслив Олександр Ткаченко.

"За місяці війни в нас понад 500 пошкоджених чи зруйнованих музеїв, історичних будівель, храмів. Все це створювалося поколіннями українців для нових поколінь. Отже, одразу стало зрозуміло – нам треба рятувати від навали не тільки наших людей, а й нашу культуру, мистецтво. Наша культура – не тільки наша. Це спадок всього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна – втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножували, дивитися, захоплюватися – гуглити українську культуру – і так збагачувати світ" – закликала Перша леді України Олена Зеленська.

Своєю чергою заступниця Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар розповіла, що співпраця з Google Україна розпочалася ще у 2017 році в рамках проєкту "Автентична Україна". За її словами, понад 5 років спільних напрацювань стали основою для створення окремого розділу, присвяченого Україні на Google Arts & Culture.

"Сьогодні, як ніколи хочеться, щоб Україна була поруч де б ми не знаходилися і завдяки цьому розділу на Google Arts & Culture ми прагнемо створити незабутній, унікальний цифровий досвід, який об’єднує митців та партнерів, з метою збереження та промоції української культури, мистецтва, архітектури та природи", – зазначила Анастасія Бондар.

Директор Google Arts & Culture Аміт Суд подякував всім, хто долучився до створення українського онлайн-простору і наголосив, що "Україна поруч" – лише початок українського проєкту на міжнародній платформі.

"Ми пишаємося сьогоднішнім запуском. Нам дуже пощастило працювати Міністерством культури та інформаційної політики України та іншими нашими партнерами протягом п’яти років і невпинно рухатися до однієї мети – зробити українську культуру доступнішою для всіх у будь-якому куточку світу. І саме завдяки цим людям сьогодні, попри всі виклики, з якими ми стикаємося, ми можемо представити новий контент, нові історії, нових митців світовій аудиторії. І це тільки початок", – зазначив директор Google Arts & Culture.

Довідково. Google Arts & Culture – це платформа, де зібрані цифрові версії мистецьких витворів та різноманітних об’єктів культури з понад 2000 закладів культури з 80 країн світу. На платформі розміщено 6 мільйонів артефактів (включно з фотографіями, відео, рукописами та іншими документами мистецтва, культури та історії), понад 400 тисяч творів мистецтва та понад 10 000 цифрових виставок.

Проєкт "Україна поруч" реалізовано завдяки партнерству Google та Міністерства культури та інформаційної політики України та ще 10 партнерів, що долучилися до створення українського розділу платформи Google Arts & Culture, серед яких: Національний художній музей України, Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Музей театрального, музичного та кіномистецтва України та ін.

Подивитися відео можна за посиланнями:

1) загальний огляд.

2) секція "культура"

3) секція "мистецтво"

4) секція "архітектура"

5) секція "природа"