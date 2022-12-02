Повня 8 грудня цього року принесе позитивні фінансові зміни деяким знакам зодіаку.

Терези

Терезам весь час на щось не вистачає грошей. Вони живуть з думкою, що начебто і заробляють, а відкласти або купити щось дороге не виходить. Найближчим часом їм надійде пропозиція про фінансову допомогу з боку. Це може бути соціальна допомога, яка не просто покриє базові потреби, а ще й створить "подушку безпеки".

Близнюки

У представників цього знака в грудні в плані роботи справи стрімко підуть вгору, що значно збільшить їх дохід. Головне - намагатися побороти свою лінь і бажання відкладати важливі справи на потім.

8 грудня у Близнюків можуть бути якісь переговори, вирішення важливих питань або зустрічі. Це позитивним чином вплине на кар'єру або бізнес представників даного знака: можуть бути нові бізнес-партнери, замовники або колеги.