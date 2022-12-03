Румунія почала постачати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени-Кишинів. Таким чином молдавська влада хоче зменшити залежність від російського газу.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Сьогодні о 13:00 розпочалося транспортування газу у напрямку Румунія-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубічних метрів. Компресор працює нормально”, - наводить видання слова представників компанії Transgaz.

Варто зауважити, що будівництво газопроводу Яси-Унгени-Кишинів розпочалося у 2013 році. Його планували запустити ще у 2020 році, але він запрацював тільки зараз, оскільки недобудованою залишалася гілка Унгени-Кишинів.

Мета будівництва газопроводу - приєднати молдавську газотранспортну систему до румунської та європейської, щоб зменшити залежність Молдови від імпорту газу з РФ.