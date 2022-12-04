Про втрати друзів та колег енергетики говорять неохоче - тема дуже болісна.

Герої тилу. Це про українських енергетиків. Вони без вихідних та відпусток реанімують нашу енергетичну систему. Часто навіть під загрозою обстрілів.

Як повертають в домівки українців світло? І чи вважають себе героями? Розкажуть наші кореспонденти. Вони цілий день були на виїзді разом з однією з бригад "Харківобленерго".

Бригада енергетиків працює у одному з сіл Харківщини на кордоні з рф. Люди й досі тут живуть без світла. Окупанти залишили в селі розбиті підстанції, вигорілі трансформатори, обірвані дроти та понівечене обладнання. Спецтранспорт - покрали. Усе, що колись було здобутком та гордістю колег, каже майстер ділянки Валентин Галініч, рашисти перетворили на купу сміття. Тому кожна електрична лампа, котли, що вмикаються, повертаючи в оселі тепло - маленька перемога енергетиків, що повертає людям надію.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Люди очень рады нас видеть, я не знаю, блин, с такими глазами, я таких людей давно не видел. У людей нет света, ничего, а они готовы нас накормить, напоить. Я даже эмоции их не могу перенести, потому что все бегут, как вроде, знаете, к солдатам - освободителям. И они к нам точно так относятся.

Працюють енергетики, ризикуючи життям, кажуть селяни.

Олександр Третьяков, мешканець села Безруки:

Тож было у нас подорвалась вышка высоковольтная, думали, что вообще уже не будет никого, а вот смотрю, вроде люди работают, слава богу, спасибо, дай бог, чтоб все получилось, надеемся на свет, хоть немного, но надо.

Про втрати друзів та колег енергетики говорять неохоче - тема дуже болісна. Коли в країні війна, від зустрічі зі смертю ніхто не застрахований, а справу свою робити треба. До того ж, на зміну страху, який спочатку насправді був, зізнається Валентин, швидко прийшла лють.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Я месяца три жил в РЕСе и наш РЕС обстреливали, поэтому осколки лежат в кабинете.

24 лютого, пригадує Валентин, його розбудила дружина і повідомила страшну новину, а чоловік … знову ліг спати. Мозок, наче відмовлявся сприймати реальність війни.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Утром встал, обзвонил друзей, узнал ситуацию и по ситуации уже действовал, вывозил жену с Харькова.

Коли дружина та маленька донька опинилися у безпеці, Валентин повернувся у Харків, який на той час невпинно обстрілювали рашистські загарбники. Били по місту і області, прагнучи відкинути українців у середньовіччя. Тож - роботи тепер вистачить надовго, говорить енергетик.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Продолжать ремонтные работы, улучшать качество наших сетей, чтобы обленерго всегда было на высоком уровне, чтоб хорошее напряжение у людей было и всегда были они со светом.

А коли серце гнітять сумні думки, світло в душу повертають плани. Валентин уже вирішив: після перемоги поїде з наметом на берег Сіверського Дінця. Бо туризм для нього - найкращий відпочинок.

Валентин Галініч, майстер Дергачівської районної ділянки АТ "Харківобленерго":

Я раньше в крымских горах ходил, по горам, это моя жизнь, мне нравится путешествовать, лазить, отдыхать, палатки, костер.

А поки разом з колегами Валентин працює, щоб повернути світло в оселі українців. Від цього і самим стає тепліше.