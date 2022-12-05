Відновлення Європи після Другої світової. Найближчий досвід, на який Україна може спиратися у відбудові понищених російською агресією міст та сіл. У нашому новому циклі сюжетів ми розповідатимемо, як величні столиці Старого світу - цеглина за цеглиною - поставали з попелу згарищ та завалів уламків. До вашої уваги перший епізод - Варшава.

Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Бородянка, Харків. Десятки українських міст - зазнали варварських бомбардувань. Майже щодня карта нашої країни червоніє від повітряних тривог.

Юлія Орленко, кореспондентка:

Гнів, відчай, біль. Мабуть, не існує таких слів, які б передали те, що відчуваємо ми, коли дивимося на наші зруйновані міста. Але сьогодні дуже важливо пам'ятати одне - ми переможемо, і обов'язково все відбудуємо, бо у світі такий досвід уже був. Ми знаходимося у Варшаві, місті, яке повстало з попелу та руїн.

1 вересня 1939-го. Останні години миру. Техніки Люфтваффе заповнюють бомболюки "хейнкелів" та "юнкерсів" смертоносним вантажем. О пів на пʼяту ранку вони здіймуться в небо. Чотири ескадрильї візьмуть курс на столицю Польщі.

Блажей Бжостек, історик:

Варшаву знищували поетапно. Перший етап - вересень 1939 року. І це були страшні повітряні нальоти. Так зване килимове бомбардування Варшави, яке зруйнувало міську інфраструктуру, головним чином центр міста.

Сотні літаків сипали на польську столицю фугаси та запальні бомби. В історичному центрі - почалися пожежі. Загорівся і величний палац короля Станіслава-Августа Понятовського.

Божена Радзьо, кураторка Королівського замку у Варшаві:

Королівський замок у Варшаві є дуже важливим місцем для поляків, символом польської державності. Саме тут 1791-го року прийняли "Конституцію 3-го травня". Це була перша в Європі і друга у світі Конституція.

Люфтваффе Герінга цілили не тільки у військові казарми та промислові об'єкти. Вони намагалися знищити історичну пам'ять - перетворити вільну націю на рабів. Відчуваючи це, тисячі варшав'ян кинулися не до знищених магазинів і крамничок, а сюди - на Замкову площу.

Божена Радзьо, кураторка Королівського замку у Варшаві:

Ці люди ризикували власним життям. На жаль, під час цієї акції багато людей полягли за ідею врятувати колекцію замку. Дуже важливим прикладом для нас є постать хранителя замкової колекції Казимира Брокля, який загинув на подвір'ї замку під час акції з порятунку колекції. І у нас в замку є така традиція: щороку 17 вересня, в річницю його смерті, ми їдемо на Повонзківський цвинтар, де він похований. Там ми покладаємо квіти, запалюємо свічки. Крім того, біля воріт замку є обеліск, присвячений його пам'яті, і ми також приносимо туди квіти. В замку ми називаємо цю традицію: "хранитель - хранителю". Сучасні хранителі пам'ятають тих, хто врятував колекції замку в роки війни.

Пожежу загасили. І близько сімдесяти відсотків найцінніших документів та предметів інтер'єру вдалося врятувати та передати до національного музею Варшави. Проте стіни відділів спеціального зберігання не змогли зберегти національне надбання польського народу. До міста ступила німецька армія.

Блажей Бжостек, історик:

Друга хвиля руйнувань відбувалася поступово під час німецької окупації, яка суттєво довела Варшаву до стану економічної смерті. Тобто місто не розвивалося, будинки не оновлювалися, вулиці не ремонтувалися. Утворили єврейський квартал, який фактично ніс повільну смерть від голоду людям, які там жили, а також загибель їхнім домівкам. Потім його зрівняли з землею, і 1943-го року в північно-західній частині Варшави з'явився величезний пустир з руїн.

Великий режисер Роман Поланскі, виходець із родини польських євреїв, вирішив воскресити пережиті у дитинстві жахи в оскароносному фільмі "Піаніст". Однак знайти потрібну натуру на місці Варшавського гетто він не зміг. Цей район не вдалося врятувати навіть найкращим реставраторам.

Блажей Бжостек, історик:

Потім відбувається повстання влітку 1944 року, з дуже важкими боями по всій Варшаві, яке руйнує місто, а опісля німці знову проводять планове спалення і знищення, підривають пам'ятники. Вони спеціально готували для себе будівлі, які мали особливу історичну цінність.

Після кривавого придушення Варшавського повстання Гітлер наказав повністю зруйнувати Варшаву, залишивши тільки залізничний сортувальний вузол. І цей наказ фюрера виконували по-німецькому педантично. Переможну весну місто зустріло у руїнах.

Блажей Бжостек, історик:

Ми не можемо точно назвати масштаб руйнувань, тому що наводили дуже різні дані: від шістдесяти до вісімдесятивідсотків міста. До того ж, руйнування важко визначити до кінця. Одна справа - розтрощити будинок так, щоб від нього і сліду не лишилося, і зовсім інша, коли пошкоджена будівля ще стоїть і навіть який час придатна для життя.

У півторамільйонному місті залишилося трохи більше ста тисяч мешканців. Вони розчищають завали, намагаючись знайти входи в збережені підвали. З вцілілої цегли - зводять стіни. Хаотична забудова. Комуністи, які прийшли до влади, не знають, чи варто взагалі відновлювати Варшаву. Бо простіше перенести столицю до вцілілого Кракова. І якби самі варшав'яни опустили руки, то велике місто, як і хотів Гітлер, залишилося б залізничним вузлом. Але поляки засукали рукави...

Ванда Качор, працівниця Варшавського музею:

Це був величезний рух. Залучили майже всіх. Це були і мешканці Варшави, які повернулися сюди і хотіли відбудовувати своє місто на добровольчих засадах. Були й люди - з в'язниць з усієї країни, часто на примусових роботах, які просто масово допомагали у відбудові. Очолило цей процес створене в лютому 45-го Бюро відбудови Варшави, найбільше на той час архітектурне бюро в світі. І в ньому працювало півтори тисячі людей - архітектори, містобудівники, ремісники. Ділянка за ділянкою вони ходили і занотовували, рахували і вирішували - скільки тонн уламків лишилося на якій ділянці, в якій частині Варшави. Це план з інвентаризацією руйнувань у Варшаві. Сьогодні, через 80 років, особливо для молодого покоління, якось дивно, в який спосіб створювали такі плани, ось маємо логарифмічні лінійки. Ось циркулі, пера, а ось це - візерунки літер.

Керував цим колективом професор Варшавської політехніки - геній реставрації Ян Захватович.

Ян Захватович, реставратор, натхненник відтворення Старого Міста у Варшаві:

Стоячи самотньо на руїнах, я у відчаї сказав собі - все-таки ми це відбудуємо. Це внутрішнє переконання, яке існувало впродовж усієї окупації, знову охопило мене. Хоч, здавалося, це безнадійно, але треба довести справу до повної відбудови. Зразу ж було організовано Бюро. Почали приходити архітектори [...], ми кожному давали буханець хліба, іноді трохи злотих, і зразу - роботу.

Єжи Маєвський, варшав'яніст, мистецтвознавець:

Ми стоїмо біля оборонного муру, біля пам'ятника Яну Захватовичу. Саме йому належала ідея відбудувати Старе і Нове місто, зробити якомога ширшими масштаби історичної реконструкції та відновити об'єкти культурної спадщини, зруйновані під час Другої світової. Цього б не сталося, якби не його попередня діяльність. Ще до війни Захватович співпрацював з архітектурним факультетом Варшавської політехніки. На кафедрі Оскара Сосновського він долучився до документації варшавських кам'яниць. Оскара Сосновського вбили у вересні 39-го року у дворі архітектурного факультету. А під час окупації його крісло зайняв Захватович. Він проводив заняття у підвалі, у підпіллі. Це було таємне навчання, але архітектурний факультет під іншою вивіскою функціонував там весь час. У нього були студенти, і він доручав їм робити історичні і, перш за все, архітектурні креслення, проекти будівель. Коли почалося Варшавське повстання 44-го року, одним із завдань Захватовича було приховати цю документацію від знищення.

Порятунок креслень, топографічних зйомок, проектної документації після поразки Варшавського повстання перетворився на справжній детектив. Перед початком планомірної руйнації Старого міста німці вигнали з центру всіх жителів. Яну Захватовичу доводилося таємно пробиратися у підвали, де зберігалася безцінна документація, та вивозити її у віддалений монастир. І виконана в роки окупації робота стала основою проекту відновлення Варшави.

Єжи Маєвський, варшав'яніст, мистецтвознавець:

У тих частинах міста, які починали відбудовувати і які були сильно зруйновані, спочатку треба було вивезти брухт. Найпростіший спосіб зробити це - побудувати вузькоколійку та засипати у вагони цеглу чи щебінь, як у шахті. Зазвичай це робилося і за допомогою возів. Машин було небагато, але були вози, коні. Брухт вантажили і вивозили. Цеглу сортували, бо збереглося багато цілих цеглин, які використовували повторно. З завалами було так: ці уламки скидали в кількох місцях у Варшаві. З них виростали цілі гори.

Феноменом у відбудові польських міст після війни є поліхромія. Вперше вона з'явилася у Варшаві 1929-го року, коли пофарбували фасади будинків навколо ринкової площі. І під час відбулови - Старому місту повернули його багатобарвність.

Єжи Маєвський, варшав'яніст, мистецтвознавець:

Зелена кам'яниця позаду мене - це будинок Джанотті, побудований на самому початку 17 ст. Джанотті був виноторговцем, тобто заможною людиною, жителем Старого міста, Варшави. Він звів собі гарний будинок у стилі ренесансу, увінчаний цим характерним для польських міст великим гребінцевим аттиком. І спочатку в цій будівлі на аттику стояла статуя Христа, який був Сальваторем, тобто спасителем. Чи не тому цей будинок називався будинком "Під Спасителем". 44-го року будівля була наполовину зруйнована і її реконструювали за іншим зразком. Це були пʼятдесяті роки, соціалістичний реалізм, і суть полягала в тому, щоб показати, що це старе місто було світським, а не сакральним. Але зрозуміло, що архітектурне оздоблення тут мало сакральний характер, тобто було або під оком провидіння, або під Богородицею, або як тут - під Спасителем. Але в п'ятдесятих роках таке пройти не могло, тож цього зруйнованого Христа вже не відтворили, а на його місці з'явився якийсь дещо абсурдний обеліск. Якого вже теж немає. З іншого боку, під цим Спасителем була зображена свята Вероніка з хустиною на голові. Її перетворили на якийсь предмет. Таких кумедних історій тут, у старому місті, було чимало.

Майже чверть століття пішло на відновлення Старого міста. А 1970-го року, після довгої підкилимної боротьби, ЦК польської компартії ухвалив рішення про початок відновлювальних робіт Королівського замку.

Божена Радзьо, кураторка Королівського замку у Варшаві:

Це було таке довгоочікуване рішення для поляків, що його зустріли з великим суспільним ентузіазмом. Одним з основних положень було те, що замок мають відбудувати коштом громади. Уявіть собі, вже через кілька днів на рахунку громадського комітету зібралося близько 30 мільйонів злотих. Темп робіт був дуже швидким. Першу чергу каркасу будівлі завершили в липні 1974-го. А потім почалася дуже важка, тривала робота з відновлення інтер'єрів і, насамперед, королівських апартаментів. Завдяки тому, що до війни замок був резиденцією Президента Речі Посполитої Ігнація Мосціцького, тут працював спеціальний фотограф. Він зробив тисячі світлин, які стали чудовим джерелом інформації під час реконструкції. Зараз ми в тронній залі. Це найсимволічніше, найпочесніше приміщення в замку, з вишуканим вишитим оздобленням. Зі свідчень очевидців відомо, що Ганс Франк особисто зривав цих орлів з оздоблення королівського трону і роздавав їх німецьким солдатам як сувенір. Уявіть собі, що в польській пресі з'явилося звернення, мовляв, Королівський замок шукає орлів з тронної зали. І через кілька тижнів на адресу замку надійшов лист від поляка, який проживає в США, з інформацією про те, що у нього в будинку зберігається орел, який за родинною традицією походить з Королівського замку у Варшаві. 1992-го року замок викупив цього орла у родини. І він став зразком, за яким майстрині - змогли відтворити 86 орлів, що зараз видніються за моєю спиною.

1980-го весь світ оцінив масштаб і рівень відновлювальних та реставраційних робіт у Варшаві. Старе М'ясто та Замек Крулєвскій внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Єжи Маєвський, варшав'яніст, мистецтвознавець:

Відбудова Старого міста у Варшаві, Королівського замку, а також інших міст, таких як Ґданськ чи центр Вроцлава, показують, що навіть у дуже складних умовах того часу можна було здійснити героїчну роботу з відновлення культурної спадщини. Це, безумовно, меседж для України. Я молюся, щоб в Україні було якомога менше руйнувань, щоб ця руйнація не торкнулася історичних міст, але якщо це все ж таки станеться, то немає такого, що зруйновану спадщину неможливо відновити.

Скептик скаже, що поляки відновлювали зруйноване цілих сорок років. Але не варто забувати, що на той час головними інструментами були кирка, будівельна тачка, вози з кіньми. А єдиним партнером виступав - Радянський Союз. Сьогодні, навіть у годину найважчих випробувань, Україну підтримує весь цивілізований світ.