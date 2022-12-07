Одещина оговтується після обстрілів рашистів [ Редагувати ]
Одещина - одна з областей, яка найбільше постраждала від учорашньої масованої атаки ворога. Обласний центр напередодні занурився у темряву, зупинився електротранспорт, почалися великі проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом.
Як відновлюється регіон сьогодні - після локального блекауту, Андрій Анастасов - знає.
В Одесі немов дежавю! Як і минулого разу після масованих ракетних ударів - у місті спочатку майже повністю зникла електроенергія, а потім - водопостачання та теплопостачання. Тож зранку, поспішаючи по своїх справах, одесити лише пожимають плечима: мовляв, нічого нового!
Ольга Шустрова, жителька Одеси:
Спокойно! К этому все готовы были! А что такого страшного? Нету пару дней света - жизнь есть, все есть, Чего огорчаться?
Анастасія Березовська, жителька Одеси:
То есть все работает: все работает на генераторах, можно спокойно сходить, купить все продукты - то есть проблем с этим нет.
В регіоні тотальний блекаут торкнувся лише Одеси та деяких громад Одеського району. Нагадаю, напередодні сили ППО знищили над областю вісім ворожих ракет, але певні об'єкти енергетичної інфраструктури все ж таки постраждали. Пошкоджені були й приватні будинки, дві цивільні особи отримали поранення.
Максим Марченко, голова Одеської обласної військової адміністрації:
Найважчий удар прийшовся саме по території Одещини. Усім службам було визначене завдання щодо перепідключення об'єктів за тимчасовою схемою енергоживлення для забезпечення роботи котелень, об'єктів водопостачання та лікарень міста.
І вже на ранок водопостачання в Одесі та районі майже повністю відновили. Те ж саме стосується опалення: всі великі котельні перезапустили, і тепло поступово повертається в будинки. Заживлені більшість об'єктів критичної інфраструктури та соціально важливі об'єкти. А ось побутовим споживачам ще треба трошки почекати. Тимчасово не працює електротранспорт.
Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації:
Треба віддати належне енергетикам - вони просто дійсно молодці, працюють не покладаючи рук, продовжують ці роботи. Сподіваюся - це не прогноз. Це надія. Сподіваюся, що протягом дня вдасться відновити у переважній більшості територіальних громад і, власне, в Одесі і водопостачання, і енергопостачання - і всі будуть, і зі світлом, і з водою.
За іронією долі, саме вчора Одещина мала вже, нарешті, перейти від екстрених відключень електрики до стабілізаційних (тобто за графіком). Але тепер, коли саме область знову зможе наблизитися до такої перспективи - поки сказати складно.
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