У Збройних силах України служать не лише відважні чоловіки, а й хоробрі жінки. Наразі в армії їх більше 50-ти тисяч. Безпосередньо на передовій - 5 тисяч захисниць. Серед них і чернівчанка Тетяна Таран.

На захист України дівчина стала у 2014-му. Зараз Тетяна - старший бойовий медик, на фронті врятувала не одне життя.

Працювати під обстрілами, в польових умовах… Для Тетяни - це буденність. Її фах - військовий медик.

Тетяна, військовий медик:

Я приїхала до хлопців на передок 9 березня, а у військкомат, до якого я прикріплена, прийшла 24 числа зразу.

Тетяна - і до великої війни завжди була там, де хтось потребував допомоги. Спочатку працювала медсестрою на швидкій, згодом - психологом, потім - журналісткою.

Тетяна, військовий медик:

Мама вже звикла до моїх рішень, це і коли я поїхала на Майдан, і коли в Крим поїхала на псевдореферендум як журналіст моніторити ситуацію, коли потрапила в зону АТО, у цей раз мама сказала, я знаю яке рішення ти приймеш, і допомагала мені збирати сумки, за що їй дуже вдячна.

Дівчина не приховує - в зоні бойових дій буває нелегко. Однак взаємна підтримка між військовослужбовцями - те, що допомагає кожного дня протистояти ворогу.

Тетяна, військовий медик:

Ранок починається весело. Я ніколи в житті не жила в гуртожитках, і не планувала. А тут такий маленький гуртожиток, де всі друзі, всі рідні. Особливо після того, що ми всі пережили, пройшли шлях такий великий.

На цих кадрах - ще один важливий товариш Тетяни. Собака Бія. З нею вони також багато пережили на передовій.

Тетяна, військовий медик:

Я за нею дуже сумую, я її віддала на перетримку, зараз вона на перетримці у заводчика, ходить на тренування, я планую її забрати у Чернівці вже готовою вихованою дівчинкою.

Тетяна врятувала вже багатьох військових. За взірцеву службу дівчина отримала відзнаку, про яку під час розмови навіть не згадала. Зараз думки про інше.

Тетяна, військовий медик: