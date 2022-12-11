Після тривалої боротьби з хворобою пішов з життя журналіст та колишній спікер "Правого сектору" Артем Скоропадський. Йому був 41 рік. Про це повідомила його дружина Олена Солодовнікова.

Артеме Скоропадский, ти помер вчора зранку в реанімації. Після довгої важкої шлункової хвороби. Мене не було поруч, я була закордоном, і ніколи собі цього не пробачу... Ти налаштовував мене на те, що врешті решт доведеться жити без тебе. Постійні лікування, терапія. Ти знав, що згасав.

Його друг Віталій Селик назвав Скоропадського "літописцем протестного вуличного руху Києва", працюючи кореспондентом у "Комерсант-Україна".

Ти, народжений у Москві, випускник МГУ, свідомо вивчив українську, коли це ще не було в тренді. Минулого року ти нарешті здійснив мрію - став громадянином України по паспорту, а не тільки душею. І здавалося, все тільки починалося. Ти одружився, очолив журнал, розочолив журнал. І тут...

Прощання зі Скоропадським відбудеться найближчим часом за православним обрядом. Про дату та місце церемонії його дружина повідомить пізніше.

Артем Скоропадський народився в росії, але тривалий час мешкав в Україні. У 2013 році він обійняв посаду речника "Правого сектору".