У Європі ухвалили важливе рішення щодо біженців з України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Влада Нідерландів планує переглянути головний документ про тимчасовий захист українських біженців. Його дію мають намір продовжити.
Про це інформує schengenvisainfo.com.
У цій країні діє Директива про тимчасовий захист, яка поширюється на громадян з України, які знайшли порятунок війни в Нідерландах. Вона регламентує надання якісного житла, матеріальної допомоги та медичного обслуговування.
Влада країни у квітні поточного року ввела у дію закон про надзвичайний стан на тлі стрімкого напливу українських біженців та значний тиск на Центральне агентство з питань прийому шукачів притулку (COA). Відповідно до нього, юридичний обов’язок піклуватися про біженців отримали мери міст.
У новій редакції закону міститиметься важлива зміна - дану відповідальність перекладуть з мерів на управління муніципалітетів.
"Оскільки гострої надзвичайної ситуації вже немає, це завдання не буде покладено на міського голову", - наголошується у повідомленні.
До 13 січня наступного року триватиме ознайомлення з тимчасовим актом прийому українських біженців. Очікується, що закон має запрацювати після розгляду у Сенаті.
З 24 лютого поточного року у Нідерландах знайшли тимчасовий захист близько 79 тис. громадян України.
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