Влада Нідерландів планує переглянути головний документ про тимчасовий захист українських біженців. Його дію мають намір продовжити.

Про це інформує schengenvisainfo.com.

У цій країні діє Директива про тимчасовий захист, яка поширюється на громадян з України, які знайшли порятунок війни в Нідерландах. Вона регламентує надання якісного житла, матеріальної допомоги та медичного обслуговування.

Влада країни у квітні поточного року ввела у дію закон про надзвичайний стан на тлі стрімкого напливу українських біженців та значний тиск на Центральне агентство з питань прийому шукачів притулку (COA). Відповідно до нього, юридичний обов’язок піклуватися про біженців отримали мери міст.

У новій редакції закону міститиметься важлива зміна - дану відповідальність перекладуть з мерів на управління муніципалітетів.

"Оскільки гострої надзвичайної ситуації вже немає, це завдання не буде покладено на міського голову", - наголошується у повідомленні.

До 13 січня наступного року триватиме ознайомлення з тимчасовим актом прийому українських біженців. Очікується, що закон має запрацювати після розгляду у Сенаті.

З 24 лютого поточного року у Нідерландах знайшли тимчасовий захист близько 79 тис. громадян України.