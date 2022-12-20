300 днів великої війни, і 300 днів протистояння: що думають про війну львівʼяни [ Редагувати ]
Сьогодні 300 днів великої війни, і 300 днів нашого протистояння.
З якими символами українці асоціюють цю війну? Наші журналісти в регіонах країни провели невеликі опитування. І що кажуть з цього приводу у Львові? Послухайте.
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