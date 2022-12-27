Швеція виділила мільйонний транш Україні: на що підуть гроші [ Редагувати ]
Швеція додатково виділила Україні майже 19,2 млн. доларів. Про це повідомляє Міноборони України.
Кошти підуть на підтримку оборони.
Зазначається, що виділені кошти будуть направлені до Міжнародного фонду підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу України.
Свобода та незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи.
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